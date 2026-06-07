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全球首富、特斯拉（Tesla）執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）的22歲跨性別女兒薇薇安・珍娜・威爾遜（Vivian Jenna Wilson），近日在西班牙出席一場時尚紅毯活動。不料現場記者在訪問時踩到地雷，大讚馬斯克是最棒的，讓早已與父親斷絕關係的薇薇安當場冷臉，僅回了一句「OK」便直接轉身離開、中止訪問，尷尬的紅毯句點，讓豪門父女決裂關係再度成為國際娛樂焦點。根據英國媒體《PinkNews》報導，這起風波發生在（2）日於西班牙伊比薩島舉辦的Desigual復古時尚活動。近年以模特兒與社運人士身分在時尚圈嶄露頭角的薇薇安受邀出席，當時她正接受媒體聯訪，沒想到話題卻被意外帶到父親身上。一名記者順口提問：「妳父親是最棒的，對吧？」薇薇安聽到後顯得相當困惑與錯愕，隨即回應：「我的什麼？不好意思？」該名記者再度重複了提問：「最棒的，妳父親。」在一段短暫而凝結的沉默後，薇薇安僅冷冷地回應了一句：「OK。」接著中斷訪問、大步離開現場。其實薇薇安與馬斯克多年來已關係疏遠，薇薇安在2020年公開宣布自己是跨性別者，並於2022年透過法律程序正式變更姓名與性別。在當年的法律程序中，她決絕地正式拋棄了「馬斯克」姓氏，改從母姓。薇薇安也在法院文件中明確聲明，自己不希望再與親生父親產生任何方式、任何形式或任何狀態的親屬關係。這次媒體的提問與護得的回應，也間接說明了這段早已決裂的父女關係，似乎毫無破冰可能。