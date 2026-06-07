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年輕人出國不只搶鬼塚虎！新戰鞋超輕又潮：走萬步都不會累

坦言原本以為韓國鞋款EPT已經穿起來夠軟，沒想到ALO也十分耐穿，儘管鞋款是厚底，但一天走上1萬也能保持舒適

▲有民眾建議去韓國旅遊，可以買一雙ALO旗下鞋款，不只穿起來舒適，走上萬步也沒問題。（圖／ALO官網）

ALO神鞋走紅全球！「平替版Miu Miu」打破薄底鞋萬年老毛病

Sunset Sneaker系列德訓鞋甚至在歐美地區爆紅，被譽為是「平替版Miu Miu」而在全球掀起排隊搶購，其結合了經典復古的運動鞋基調與輕盈柔軟的腳感，並打破一般薄底鞋常有的穿久不適的問題

▲ALO Sunset德訓鞋被譽為是「平替版Miu Miu」而在歐美爆紅，其結合了經典復古的運動鞋基調與輕盈柔軟的腳感，並打破一般薄底鞋常有的穿久不適的問題。（圖／ALO官網）

ALO鞋子為什麼突然爆紅？代言人Jisoo超強帶貨崛起

爆紅理由除了因外型復古流暢在Z世代竄紅以外，更大重點在於名人的強勢帶貨能力，其中不得不提到韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的助力！

▲Jisoo身為ALO代言人，去年與其聯名推出粉色麂皮薄底鞋，時髦的女神魅力迅速將品牌熱度推向外界。（圖／IG@sooyaaa__）

ALO鞋款真實評價曝光！低調奢華「腳像走在雲上」：價格太高成最大硬傷

以最熱門的德訓鞋為例，一雙鞋高達新台幣8250元，穆勒鞋同樣也要8250元，ALO Trail系列、ALO Sunset最貴也要突破1萬元，就連拖鞋等鞋款價格也從5500元起

台灣人買鞋開始講求舒適與好走，「出國能走萬步、久走不腳痛」已成為選鞋的核心指標，近年如鬼塚虎、Hoka、On等鞋牌都是較受歡迎的爆紅神鞋。，不少人穿過都一致稱讚「真的好穿不咬腳！」有網友近期在Threads發文，表示建議去韓國一定要買一雙ALO鞋子，，「退稅完其實真的不貴！」貼文曝光後，也引來不少ALO鞋牌支持者留言，「他們真的好穿，整體質感，無論包裝設計我覺得不輸精品」、「ALO鞋子超好穿！超推大推！已經穿過2雙的人在此，去紐約走爆炸多路也不會累，上班站一整天也是超舒服」、「他們厚底真的好穿不咬腳～去韓國買便宜」。據了解，Alo Yoga創立於2007年的美國洛杉磯，品牌名稱由「Air（空氣）」、「Land（陸地）」與「Ocean（海洋）」三個英文單字字首組合而成，最初由瑜珈服起家，打造極具時髦感的運動休閒風格。而旗下鞋子風格簡約時髦並融入復古氣息，完美展現既低調又奢華高級的時尚感，陸續推出百搭德訓鞋和舒適的穆勒鞋，都是全球熱門搶手貨。前陣子，特別加厚使用泡棉鞋墊，並利用橡膠鞋底，不少國外網友實測行走一整天都沒問題，成為席捲社群的現象級鞋款。ALO的名字近年紅遍大街小巷，據悉，Jisoo身為ALO代言人除了拍攝形象照以外，私底下日常也曾多次穿搭ALO套裝現身，後來更與官方聯名推出粉色麂皮薄底鞋，時髦的女神魅力迅速將品牌熱度推向外界。值得一提的是，ALO旗下鞋款除了適合在日常生活穿搭以外，針對不同的運動環境也有不同的設計，旗下還推出如ALO跑步鞋、ALO Trail系列越野跑鞋等，還有首創專為運動恢復而設的ALO Recovery Mode運動鞋系列等，此外還有拖鞋、一字拖等舒適鞋款可購買。不過ALO鞋子價格定價偏高，，不少愛用者都會飛往國外，或是透過代購等方式，以更優惠的價格入手。ALO鞋子普遍被大讚耐穿又好走，不磨腳的高級腳感，被許多網友形容為「像赤腳踏入淺海軟泥」般柔軟輕盈，連續穿著多時依然舒適，加上兼具運動機能與復古奢華感，配色低調簡約的風格設計，不論平日穿搭或者與西裝外套混搭都能輕鬆駕馭。但也有一票人認為價格太高是最大硬傷，坦言市面上還有其他CP值高的好鞋可以替代，只能說民眾若想嘗試購買ALO的鞋款，還是得注意荷包夠不夠喔！