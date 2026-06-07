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板橋民生地下道積水！淹至輪胎車框

▲▼板橋府中下午2時許就開始積水。（圖／取自Threads@yeh.shaa.hua）

鶯歌也慘！機車熄火路倒、騎士緊抱電線桿

今（7）日午後北部大變天！午後熱對流、西南風發威，經濟部水利署在下午3時針對「三峽區、樹林區、新莊區、板橋區」發布一級淹水警戒，板橋民生地下道再度積水，民族路的民眾也哀號「門口淹大水啊」。新北鶯歌更傳出有機車熄火倒地，騎士抱著電線桿怕被水沖走、等待救助。新北板橋區市議員參選人陳俊諺下午3時許發出一段影片，他直擊板橋民生地下道施作工程附近，路邊積水已達7公分，且還在持續下雨，積水程度逐漸提高，積水高度已至汽車輪胎車框處，機車涉水而過也相當危險。陳俊諺提到，已請警局協助封鎖第一條外側車道。板橋民族路也有民眾發出積水照片，由於下午的雨勢來得又大又急，驚呼：「門口淹大水啊」。不只如此，府中也同樣出現積水狀況，民眾抱怨沒想到才剛下雨不久「就炸裂了」，連騎樓路人都寸步難行。除了板橋頻傳積水災情，鶯歌館前路也是嚴重積水。而新北中正一路鶯歌往桃園方向，民眾反映靠近加油站時積水高度已達半顆輪胎，路上有機車熄火倒地，還有騎士抱著電線桿避免被水沖走。