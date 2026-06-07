中華職棒37年明星賽投票倒數8天，將在6月15日截止，目前12個位置中有11席由中信兄弟領先，僅外野1席非「黃衫軍」，統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲一人苦撐。今（7）日陳傑憲受訪時表示，兄弟球員制霸明星賽是很正常的現象，他大讚象迷力量很強大，若無法奪下人氣王，陳傑憲將目標放在明星賽MVP，「我現在許願，如果在明星賽拿MVP，就把獎金捐出去做公益。」
明星賽兄弟領先11席 陳傑憲：「蠻正常的現象」
中職明星賽投票正如火如荼的進行中，昨日兄弟攻佔11席，包含投手、內野以及指定打擊，僅剩下外野1席尚未「奪還」，而該席的領先者正是獅隊隊長陳傑憲。截至今日下午16點，陳傑憲以2萬8千張票排在外野部門第2名，落後第1名的宋晟睿7萬多張票。
網路上不少球迷認為，陳傑憲是唯一能擋住「百萬象迷」的球員，他笑說，「黃衫軍」制霸明星賽是蠻正常的現象，「一直以來，中信兄弟的球迷有還蠻強大的力量，身為對手，有些時候跟他們比賽，看到滿滿的象迷也是會蠻震撼的。」
陳傑憲笑說，如果江坤宇成功蟬聯人氣王，是很正常的事情，「只是我跟（戴）培峰落後，有點失望，原本想說要拿這個錢去做公益。」如果無法奪得人氣王，陳傑憲想將目標放在明星賽MVP，「我現在許願，如果在明星賽拿MVP，就把獎金捐出去做公益。」
賽前發送「拜票面紙」 陳傑憲發現今年獅迷不一樣
雖然象迷動員能力驚人，但陳傑憲認為，今年的獅迷很不一樣，「進場數也跟過往不同，有越來越多的年輕朋友們，或是爸媽帶小孩，小孩帶著阿公、阿嬤來看球，我覺得這是一個很棒的現象。」陳傑憲說，明星賽只是球季中的小花絮，他在意的是全年的球迷進場狀況，「希望喜歡我們的球迷多多進場，球員們也要很努力在場上表現，讓球迷覺得值回票價。」
採訪結束後，陳傑憲拿出球迷為他製作的「拜票面紙」，封面寫上「We are Lions！陳傑憲」、背面則寫「投票了嗎？每日四票，2026明星賽懇請支持」，還貼心附上投票頁面的QR Code，全力為明星賽衝刺。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，截止日為6月15日23：59，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00：00、06：00、12：00、18：00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升6隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。
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中職明星賽投票正如火如荼的進行中，昨日兄弟攻佔11席，包含投手、內野以及指定打擊，僅剩下外野1席尚未「奪還」，而該席的領先者正是獅隊隊長陳傑憲。截至今日下午16點，陳傑憲以2萬8千張票排在外野部門第2名，落後第1名的宋晟睿7萬多張票。
網路上不少球迷認為，陳傑憲是唯一能擋住「百萬象迷」的球員，他笑說，「黃衫軍」制霸明星賽是蠻正常的現象，「一直以來，中信兄弟的球迷有還蠻強大的力量，身為對手，有些時候跟他們比賽，看到滿滿的象迷也是會蠻震撼的。」
陳傑憲笑說，如果江坤宇成功蟬聯人氣王，是很正常的事情，「只是我跟（戴）培峰落後，有點失望，原本想說要拿這個錢去做公益。」如果無法奪得人氣王，陳傑憲想將目標放在明星賽MVP，「我現在許願，如果在明星賽拿MVP，就把獎金捐出去做公益。」
雖然象迷動員能力驚人，但陳傑憲認為，今年的獅迷很不一樣，「進場數也跟過往不同，有越來越多的年輕朋友們，或是爸媽帶小孩，小孩帶著阿公、阿嬤來看球，我覺得這是一個很棒的現象。」陳傑憲說，明星賽只是球季中的小花絮，他在意的是全年的球迷進場狀況，「希望喜歡我們的球迷多多進場，球員們也要很努力在場上表現，讓球迷覺得值回票價。」
採訪結束後，陳傑憲拿出球迷為他製作的「拜票面紙」，封面寫上「We are Lions！陳傑憲」、背面則寫「投票了嗎？每日四票，2026明星賽懇請支持」，還貼心附上投票頁面的QR Code，全力為明星賽衝刺。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，截止日為6月15日23：59，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00：00、06：00、12：00、18：00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升6隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。