《英雄聯盟》T1 打野選手 Oner 在賽場上締造世界賽三連霸傳奇，但在股市投資領域卻屢屢成為話題，近日他透露，自己在與黃仁勳見面前一小時買回輝達（NVIDIA）股票，還自信表示「現在是低點」，沒想到輝達股價隨後回檔下跌，讓網友忍不住笑虧他是「股海反指標」。
Oner 過去曾坦言，自己最後悔的事情之一，就是太早賣掉手中的輝達股票，當時他出售時，每股價格約13萬韓元（約2633新台幣），而隨著全球 AI 熱潮爆發，輝達股價一路飆升，成為近年最受矚目的科技股之一，也讓他錯過了龐大的漲幅。
近期 T1 全隊與輝達執行長黃仁勳見面後，Oner 再度談到自己的投資操作，他在直播中透露，自己早在見面前一小時，就重新買進輝達股票，並強調「買在那時候也沒怎樣吧？應該很便宜，也不是高點啦。」甚至喊話「現在是低點啦，NVIDIA 加油！」
然而市場走勢卻沒有如他預期。近期受到獲利了結賣壓影響，美股AI與半導體族群出現震盪，輝達股價也同步回檔，最新收盤來到205.1美元（約6476元新台幣），較前一交易日下跌6.2%。由於時間點過於巧合，也讓Oner的投資眼光再次成為玩家熱議焦點。
雖然短線股價出現修正，但市場普遍仍看好 AI 產業長期成長趨勢，輝達也持續穩坐全球 AI 晶片龍頭地位，至於 Oner 這次究竟是買在短期高點，還是成功卡位下一波漲勢起點，恐怕還要等待後續股價表現揭曉。
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然而市場走勢卻沒有如他預期。近期受到獲利了結賣壓影響，美股AI與半導體族群出現震盪，輝達股價也同步回檔，最新收盤來到205.1美元（約6476元新台幣），較前一交易日下跌6.2%。由於時間點過於巧合，也讓Oner的投資眼光再次成為玩家熱議焦點。
雖然短線股價出現修正，但市場普遍仍看好 AI 產業長期成長趨勢，輝達也持續穩坐全球 AI 晶片龍頭地位，至於 Oner 這次究竟是買在短期高點，還是成功卡位下一波漲勢起點，恐怕還要等待後續股價表現揭曉。