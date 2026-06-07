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▲華莎（如圖）是黃仁勳最愛歌手。（圖／翻攝自HWASA YT）

輝達執行長黃仁勳（NVIDIA）近期前往韓國，挑戰錄製綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，跟國民主持人劉在錫同框，節目中，劉在錫問黃仁勳「有沒有喜歡的K-POP歌手」，想不到黃仁勳直接點名MAMAMOO的華莎，不僅知道夯曲〈Good Goodbye〉，就連新發行的〈so cute〉都瞭若指掌！節目中，劉在錫提到外界盛傳黃仁勳私下經常聽K-POP，好奇詢問：「聽記者們說你平常喜歡聽K-POP，是真的嗎？」黃仁勳則笑著回應：「誰不喜歡〈GOLDEN〉呢？」隨後還跟著哼唱了兩句：「Up！Up！」接著話題一轉，黃仁勳主動提到自己很喜歡華莎，讓劉在錫瞬間瞪大雙眼驚呼：「華莎！？」黃仁勳則接著說：「華莎非常棒，你知道〈Good Goodbye〉那首歌嗎？」當劉在錫還在消化這個資訊時，黃仁勳又繼續補充：「還有〈So Cute〉，她的新歌。」由於一開始沒聽清楚，劉在錫還愣了一下，直到黃仁勳再次確認「新歌叫〈So Cute〉對吧？很好聽」，才讓他忍不住感嘆：「連新歌都知道嗎？」得知全球AI教父竟然熟悉華莎近期作品後，劉在錫立刻化身粉絲應援大使，大喊：「華莎呀，真是太好了！」並笑說自己最近才幫忙宣傳〈So Cute〉，沒想到連黃仁勳都在聽。黃仁勳則毫不掩飾對華莎的欣賞，稱讚她不僅是一位優秀的歌手，也是一位非常出色的舞者，劉在錫也頻頻點頭附和：「沒錯，唱歌真的非常好。」這段對話播出後迅速在韓網掀起討論，不少網友驚訝表示「跟黃仁勳唯一共同點只有我也喜歡華莎」、「連華莎新歌都知道太猛了」、「我跟黃仁勳同擔」、「恭喜華莎打入AI供應鏈！」