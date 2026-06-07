我是廣告 請繼續往下閱讀

近日台股市場波動劇烈，多位財經與股市專家紛紛拋出「下週會大跌」、「情勢已經反轉」等言論。對此，最近正在忙趕論文、對投資很有心得的知名作家吳淡如，在臉書表示，當烏鴉出聲示警很容易，因為現在看起來確實是在高點，但許多專家的看法，其實都只是「用賭徒的短期看法在看賭桌」。她更犀利點破，如果這些專家從年輕到現在次次都能猜得準，現在早就富甲天下。因此，她對股市依然抱持最簡單的底層邏輯，就是長期主義，呼籲大家不要當忙進忙出的賭徒。吳淡如表示，投資巨擘巴菲特很早就對「忙進忙出」的投資人深表懷疑，甚至在2007年發起了一場為期10年、賭注高達100萬美元的公開賭局。當時巴菲特僅挑選一檔低手續費的「被動型指數基金」，迎戰華爾街頂尖機構精挑細選的5檔專業「主動型避險基金」。2017年底結果出爐，巴菲特的指數基金創造了約85.4%的總報酬率，而華爾街菁英操盤的回報率平均竟然只有22%左右，巴菲特大獲全勝。許多人以為主動型基金經理人領高薪，在熊市（空頭市場）時總該展現專業幫忙避險，但歷史數據卻非常無情。吳淡如表示，2008年金融海嘯美股大暴跌37% 時，竟然有高達六成以上的主動型大盤基金表現比大盤還要差。主因在於經理人為了在牛市（多頭市場）衝績效，往往重創高波動的明星股，一旦多頭派對結束，便淪為拋售重災區；加上不論輸贏都要收取高昂管理費、以及散戶恐慌贖回導致經理人被迫在最低點賤賣資產，這種追高殺低的惡性循環，反而讓主動型基金在熊市呈現跌得比大盤還要多的慘況。針對台灣目前新推出的一批主動型 ETF（如 009xxA、004xxA 等），吳淡如也特別特別提醒投資人注意盲區。她表示，這些新上市的主動型 ETF 所收取的內扣費用（經理費與保管費），比起傳統被動追蹤大盤的ETF，足足貴了4到8倍之多。吳淡如強調：「牛市賺很多不用高興，浪潮退了才會知道誰在沙灘上裸泳。」雖然她自己也有買一些來觀察，但她深知絕不能全放在那。按照財商必修課的原理，她會抱持長期主義，做那個在岸上「旁觀海浪漲跌的人」，簡單跟著整體經濟一起成長，才是擊敗自詡專家的不二法門。