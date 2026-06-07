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▲牧秀悟是經典賽日本武士隊先發等級巨星，也是日職現役最強二壘手，稍早首度交手徐若熙，首打席3球被三振，但第2打席就討回顏面。（圖／記者朱永強攝）

徐若熙今（7）日先發交手央聯第4的橫濱DeNA，首局就迎來與日職現役最強二壘手、日本國家隊重砲牧秀悟對決，結果徐若熙僅用3球取得三振，最後一顆是招牌的叉指變速球，牧秀悟在打擊區慘遭石化、站著不動吞K，隨後退場時也點頭讚賞這顆球，可惜下一打席牧秀悟就扳回顏面，鎖定偏低速球敲出二壘安打，一棒打回兩分。徐若熙本場用93球吃完6局僅失2分，連2戰演出優質先發，全場送出的4次三振中，以首打席面對牧秀悟的對決最精彩。剛傷癒回歸、昨戰代打開轟的牧秀悟，本場打第二棒，與徐若熙首局迎來對決機會。徐若熙先用一顆152公里速球取得好球，接下來連續2顆叉指變速球都落入好球帶，尤其第3顆從外角一路竄至內角好球帶，牧秀悟遲疑了一下後並未揮棒，接果慘遭三振，退場時也點頭對這顆球路表示讚賞。兩人第2打席對決出現在三局下，面臨一二壘有人危機，牧秀悟鎖定偏低直球打出左中外野落地二壘安打，一棒打回2分，讓徐若熙失掉本場唯二分數，第三打席則在五局下，徐若熙纏鬥6顆球後讓牧秀悟打出游擊滾地球出局，本場兩人對決，以牧秀悟3打數1安打作結。