徐若熙今（7）日先發交手央聯第4的橫濱DeNA，首局就迎來與日職現役最強二壘手、日本國家隊重砲牧秀悟對決，結果徐若熙僅用3球取得三振，最後一顆是招牌的叉指變速球，牧秀悟在打擊區慘遭石化、站著不動吞K，隨後退場時也點頭讚賞這顆球，可惜下一打席牧秀悟就扳回顏面，鎖定偏低速球敲出二壘安打，一棒打回兩分。

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徐若熙、牧秀悟正面對決　首打席3球三振

徐若熙本場用93球吃完6局僅失2分，連2戰演出優質先發，全場送出的4次三振中，以首打席面對牧秀悟的對決最精彩。剛傷癒回歸、昨戰代打開轟的牧秀悟，本場打第二棒，與徐若熙首局迎來對決機會。

徐若熙先用一顆152公里速球取得好球，接下來連續2顆叉指變速球都落入好球帶，尤其第3顆從外角一路竄至內角好球帶，牧秀悟遲疑了一下後並未揮棒，接果慘遭三振，退場時也點頭對這顆球路表示讚賞。

牧秀悟第2打席一棒打回2分

兩人第2打席對決出現在三局下，面臨一二壘有人危機，牧秀悟鎖定偏低直球打出左中外野落地二壘安打，一棒打回2分，讓徐若熙失掉本場唯二分數，第三打席則在五局下，徐若熙纏鬥6顆球後讓牧秀悟打出游擊滾地球出局，本場兩人對決，以牧秀悟3打數1安打作結。

▲牧秀悟是經典賽日本武士隊先發等級巨星，也是日職現役最強二壘手，稍早首度交手徐若熙，首打席3球被三振，但第2打席就討回顏面。（圖／記者朱永強攝）
▲牧秀悟是經典賽日本武士隊先發等級巨星，也是日職現役最強二壘手，稍早首度交手徐若熙，首打席3球被三振，但第2打席就討回顏面。（圖／記者朱永強攝）
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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。