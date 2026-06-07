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▲高市府針對美濃湖、金獅湖、觀音湖及蓮池潭等主要蓄水設施預降水位，提前騰出蓄洪空間，以降低強降雨造成的積淹水風險。（圖／高市府水利局提供）

受低壓帶、滯留鋒面及西南風影響，高雄地區未來一週降雨趨勢明顯，局部地區有大雨或豪雨發生機率。高市府水利局表示，目前已完成包括全市100處抽水站、148部移動式抽水機及26座滯洪池均已完成整備及功能測試，並針對美濃湖、金獅湖、觀音湖及蓮池潭等主要蓄水設施辦理預降水位作業，提前騰出蓄洪空間，以降低強降雨造成的積淹水風險。水利局表示，為因應這波豪雨，防汛應變人員已提早進駐水情中心守視，利用智慧水利監測系統即時監控雨量、路面淹水感知器、區域排水及雨水下水道水位等水情變化，必要時立即啟動應變作業，降低強降雨帶來的衝擊及災害風險。水利局指出，因應山區累積350mm 雨量，美濃湖透過4座放流水閘門彈性操作機制，可有效運用美濃湖蓄洪空間，可提供約45萬立方公尺蓄洪容量，豪雨期間可有效降低洪峰流量，並延緩洪峰到達時間，大幅提升美濃地區及下游區域整體防洪能力。考量這次降雨預報情形，水利局將依美濃湖防洪閘門操作標準作業程序（SOP）辦理預降水位作業，評估開啟中涵將湖水位由目前約EL+50.0公尺逐步降至EL+48.8公尺，預先騰出蓄洪空間，以因應後續可能發生的強降雨。同時將持續監測下游泰安橋等重要水位站資訊，並依實際雨情及河川水位滾動調整閘門操作，兼顧蓄洪效益與下游安全，全力守護市民生命財產安全。水利局提醒，未來幾日天氣不穩定，請市民朋友密切注意中央氣象署最新天氣資訊及市府發布之防災訊息，提前檢視住家周邊排水設施及防水設備，避免前往河川、海邊及山區等危險區域，並配合相關防災措施，共同做好防汛準備，守護生命財產安全。