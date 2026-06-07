台灣夏天高溫天氣，除了防曬、還要對抗潮濕悶熱，一流汗又容易有異臭，UNIQLO表示，免費送出1000件涼感衣！推薦AIRism材質「搭一件，告別不舒適」穿法，超細纖維結構「吸濕快乾」，乾燥速度約為棉質的1.9倍，高透氣網眼結構還有抗菌防臭機能；官方表示，AIRism酷暑抗汗行動，邀請千位消費者免費體驗，領取方法一次整理。

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UNIQLO涼感衣AIRism是什麼？吸濕快乾又抗汗

UNIQLO與日本纖維大廠東麗合作研發的AIRism材質，主打極細纖維有著柔滑膚觸，尤其是「吸濕快乾」的機能，汗水乾燥速度約為棉質的1.9倍（與UNIQLO的100%棉質內衣相比，根據擴散性殘留水份率計算）。

台灣夏天高溫天氣，不只通勤要防曬，還要對抗溽暑氣候帶來的潮濕悶熱感，UNIQLO表示，AIRism系列的特色除了肌膚面光滑又有彈性、帶來清涼觸感，更因吸濕速乾的材質特性，能保有乾爽、有效減少內衣黏在皮膚上的不適，進而減少悶熱感；還能抑制異味、抗菌除臭，成為夏天主要發展的商品。

官方進一步提出，「搭一件，告別不舒適」新穿法，建議容易流汗的消費者，可內著多搭配一件男裝「AIRism抗異味網眼坦克背心」或「AIRism抗異味網眼V領T恤」，採用高透氣網眼結構，流汗也能維持乾爽膚觸；女生則推薦內搭「AIRism坦克背心」或「AIRism細肩帶背心」，輕盈柔滑、舒適透氣。

▲UNIQLO夏天推薦AIRism涼感衣，吸濕快乾又抗汗。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲UNIQLO夏天推薦AIRism涼感衣，吸濕快乾又抗汗。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
UNIQLO免費送1000件涼感衣！AIRism酷暑抗汗行動體驗　領取方法一覽

UNIQLO為邀請消費者親身體驗AIRism，感受搭一件真的能告別不舒適，將大方免費送出1000件AIRism涼感衣！領取方式一次整理。

◾️活動名稱：AIRism酷暑抗汗行動

◾️體驗優惠：1000件AIRism涼感衣免費送

◾️領取時間：6月5日（五）至6月14日（日）

◾️活動方式：加入UNIQLO會員APP，按照指定步驟申請，至我的帳戶→會員專區→點擊「免費商品體驗」參加活動，有機會獲得UNIQLO價值390元之「指定AIRism商品」乙件。活動結束後3個工作天內將抽出中獎者並發送中獎通知（活動詳情請以APP活動頁面為準；顏色隨機出貨，商品將以申請時顧客於活動頁面選擇而定）。

◾️活動網址

◾️UNIQLO「AIRism 酷暑抗汗行動」兌換商品清單

1、482516「男裝AIRism圓領T恤」390元

2、482522「男裝AIRism棉質圓領T恤」390元

3、482527「男裝AIRism抗異味網眼坦克背心」390元

4、482531「男裝AIRism抗異味網眼V領T恤」390元

5、464446「女裝AIRism坦克背心」390元

6、482148「女裝AIRism細肩帶背心」390元

▲UNIQLO「酷暑抗汗行動」免費體驗AIRism涼感衣。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO「酷暑抗汗行動」免費體驗AIRism涼感衣。（圖／UNIQLO提供）
GU：3D神褲「錐形牛仔褲」更新！搶先預告6月新品清單一覽

GU則預告女裝神褲即將更新！搶先看6月新品清單：

1、360647​​「女裝3D Barrel leg錐形牛仔褲」990元

2、361681​​​「男裝DRY Baggy短褲」590元

3、361579​​「男裝Oversized高領T恤（5分袖）」490元

4、361487​​「女裝bra-feel蕾絲荷葉細肩帶背心」490元

​5、359075​​「男裝DRY羅馬布圓領T恤」490元

​6、360317​​​「女裝DRY短版T恤」490元

提醒大家，各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準。​​


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...