美股、台指期夜盤遇到賣壓襲擊重措，也讓投資人擔憂台北股市明（8）日恐遇恐慌性殺盤，但也有不少投資人等著「0050、0056撿便宜」。對此，理財達人施昇輝示警，投資人別隨便All IN，「不要匆匆忙忙亂接掉下來的刀」。

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施昇輝在臉書發文表示，明天一定有很多人想撿跳樓大拍賣價，但重點要「撿得到」。如果「撿不到」，就只剩下「早知道」。

明天什麼價位才合理？專家：用「這招」來換算

施昇輝點出，明天不要奢望用跌停板的價格買得到元大台灣50（0050）或元大高股息（0056），市值型和高股息ETF要看到跌停板的機率微乎其微。投資人可以各掛一張跌停板試試看，若買得到，就是中樂透。用明天「期貨跌幾%」來換算0050和0056的價位，撿得到的機會比較大。

施昇輝也表示，主動式ETF有可能看到跌停板，不妨可以掛掛看，是有機會撿到。

想撿便宜！專家：不要亂接刀

至於個股方面，施昇輝分析，很多個股會跌停板，但不要匆匆忙忙亂接掉下來的刀。

施昇輝也提醒，明天千萬不要把手上的資金全部投入，留點錢，等待萬一持續下跌時，還能再進場。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...