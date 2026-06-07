阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在2022年卡達世界盃上，以優異表現帶領球隊奪冠，並拿下個人第2座世界盃金球獎。如今4年過去，這名即將在賽事期間滿39歲的足壇傳奇，迎來生涯第6次世界盃，並將在效力國際邁阿密（Inter Miami）的「半個主場」美國挑戰衛冕。為了幫助球迷不錯過梅西在球場上的每一次觸球，以下《NOWNEWS》為您整理本屆世界盃的觀賽指南。

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全球免費觀看平台

本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。

美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出阿根廷的所有賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供7天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。

梅西J組小組賽賽程（台灣時間）

📍阿爾及利亞vs阿根廷

比賽時間：6月17日（周三）上午9點

免費轉播：ITV（英國）、SBS（澳洲）

📍阿根廷vs奧地利

比賽時間：6月23日（周二）凌晨1點

免費轉播：BBC（英國）、SBS（澳洲）

📍阿根廷vs約旦

比賽時間：6月28日（周日）上午10點

免費轉播：BBC（英國）、SBS（澳洲）

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象
愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者
華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者
FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...