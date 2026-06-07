阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在2022年卡達世界盃上，以優異表現帶領球隊奪冠，並拿下個人第2座世界盃金球獎。如今4年過去，這名即將在賽事期間滿39歲的足壇傳奇，迎來生涯第6次世界盃，並將在效力國際邁阿密（Inter Miami）的「半個主場」美國挑戰衛冕。為了幫助球迷不錯過梅西在球場上的每一次觸球，以下《NOWNEWS》為您整理本屆世界盃的觀賽指南。
全球免費觀看平台
本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。
美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出阿根廷的所有賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供7天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。
梅西J組小組賽賽程（台灣時間）
📍阿爾及利亞vs阿根廷
比賽時間：6月17日（周三）上午9點
免費轉播：ITV（英國）、SBS（澳洲）
📍阿根廷vs奧地利
比賽時間：6月23日（周二）凌晨1點
免費轉播：BBC（英國）、SBS（澳洲）
📍阿根廷vs約旦
比賽時間：6月28日（周日）上午10點
免費轉播：BBC（英國）、SBS（澳洲）
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。
美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出阿根廷的所有賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供7天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。
梅西J組小組賽賽程（台灣時間）
📍阿爾及利亞vs阿根廷
比賽時間：6月17日（周三）上午9點
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📍阿根廷vs奧地利
比賽時間：6月23日（周二）凌晨1點
免費轉播：BBC（英國）、SBS（澳洲）
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比賽時間：6月28日（周日）上午10點
免費轉播：BBC（英國）、SBS（澳洲）
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|轉播場次
|特色與優勢
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|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
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|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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