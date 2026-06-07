距離首次在世界盃亮相已經過了20年，現年41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）即將迎來他生涯的第六次世界盃之旅。巧合的是，他長期的宿敵梅西（Lionel Messi）也將在今夏帶領阿根廷參加生涯第六次世界盃，兩人共同締造了這項難以超越的驚人紀錄。
與梅西不同的是，C羅輝煌的職業生涯履歷中目前仍獨缺一座世界盃冠軍。這名葡萄牙傳奇球星無疑渴望能一路過關斬將，在7月19日於紐澤西捧起這座他夢寐以求的大力神盃。為了幫助球迷不錯過C羅在球場上的每一次觸球，以下為您整理本屆世界盃的觀賽指南：
全球免費觀看平台
本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。
美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出C羅預計上場的所有葡萄牙賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供3天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。
C羅K組小組賽賽程 (台灣時間)
剛果民主共和國 vs 葡萄牙
比賽時間： 6月18日 (周四) 凌晨 1:00
📍免費轉播頻道： BBC（英國）、SBS （澳洲）
葡萄牙 vs 烏茲別克
比賽時間： 6月24日 （周三） 凌晨 1:00
📍免費轉播頻道： ITV（英國）、SBS （澳洲）
哥倫比亞 vs 葡萄牙
比賽時間： 6月28日 （周日） 上午 7:30
📍免費轉播頻道： BBC（英國）、SBS （澳洲）
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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C羅K組小組賽賽程 (台灣時間)
剛果民主共和國 vs 葡萄牙
比賽時間： 6月18日 (周四) 凌晨 1:00
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葡萄牙 vs 烏茲別克
比賽時間： 6月24日 （周三） 凌晨 1:00
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