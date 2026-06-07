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大多數國家的經濟體規模

四大頂級科技富豪的財富總和

曼哈頓的GDP

休士頓所有房地產總值

全美全年汽車銷售總額

全球前50大最具價值的運動球隊總市值

太空探索科技公司SpaceX首次公開募股（IPO）即將於下週登場，目標募集750億美元，將創下歷史上規模最大的IPO紀錄，估值高達1.75兆美元。馬斯克（Elon Musk）也即將成為首位「兆元富翁」，比台灣的GDP 9770億美元還要高。CNN報導，馬斯克身為特斯拉（Tesla）執行長，已擁有價值2730億美元的股票與期權。而下週如果他旗下的火箭與人工智慧（AI）公司SpaceX首次公開募股（IPO）進展順利，他的身價預計將再暴增8410億美元。據悉，SpaceX的IPO估值有望達到1.77兆美元，而馬斯克擁有該公司近半數的股份，兩家上市公司合計，將為他從僅僅兩家上市公司中帶來高達1.11兆美元的財富。報導也直言，1兆美元（約新台幣31.57兆元）幾乎不可能在一輩子用合理的管道花完，如果一個人每小時都花掉100萬美元，也需要耗時超過一個世紀（100多年）才能把1兆美元完全花光。CNN也用六個具體事物，跟馬斯克的驚天身家做比較。據國際貨幣基金組織（IMF）數據，全球僅有20個國家的經濟規模高於1.1兆美元。這意味著世界上絕大比例之國家的年經濟產值（GDP）都比馬斯克少。被馬斯克超越的國家，包括台灣（9770億美元）、新加坡（6600億美元），以及馬斯克的母國南非（4800億美元）等。馬斯克目前已經是世界首富，而這波暴漲將把其他科技同行遠遠甩在後頭。把全球第2至第5富豪：亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、Google創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）的估計個人資產全部相加，合計也只有1.09兆美元，依然不敵馬斯克即將達到的1.11兆美元。與馬斯克相同，這些人也都是透過其創辦的科技公司股票累積財富。其他四個具體比較數字，包括，該城市是華爾街與諸多美國企業巨頭大本營，但2024年的GDP僅略高於1兆美元；，該城市是全美第三大城，但所有住宅與商業房地產，總價值合計僅約8790億美元；汽車與卡車是多數美國人僅次於房屋的最大筆消費，美國2025年新車平均售價48,402美元、全美共購買1630萬輛新車，合計為7890億美元。許多頂級富豪喜歡購買職業運動球隊，《富比士》（Forbes）追蹤的球隊估值，相加也僅有3530億美元，大約只有馬斯克個人財富的三分之一，其中包括全球價值最高、估值達130億美元的NFL達拉斯牛仔隊，一直到排名第50名、估值約50億美元的NBA多倫多暴龍隊。