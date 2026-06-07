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阿根廷國家隊在2026年FIFA世界盃前夕驚傳噩耗！隊中防線大將、效力於馬賽隊的隊長巴列爾迪（Leonardo Balerdi），在日前的一次訓練課中不幸拉傷小腿，經醫療團隊評估後，確認其傷勢嚴重，確定將缺席即將到來的世界盃賽事，這對尋求衛冕的阿根廷隊來說無疑是一大打擊。現年27歲的巴列爾迪本季在馬賽隊表現優異，不僅成功帶領球隊闖入下賽季的歐足總歐洲聯賽（UEFA Europa League），其穩健的防守表現也獲得主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的青睞，入選阿根廷國家隊26人參賽名單。這本應是他生涯首度叩關世界盃，卻沒想到在練習中不幸遭遇右腿比目魚肌肌肉損傷。阿根廷隊官方發表聲明表示：「巴列爾迪遭受了右腿比目魚肌肌肉損傷，將無法參與本次世界盃賽事。我們對此深感遺憾，並希望他能保持堅強，早日康復。」這份聲明隨即引發球迷熱烈討論，不少阿根廷鐵粉紛紛在社交媒體上留言，為這位錯失世界盃夢想的隊長獻上祝福。目前阿根廷隊尚未宣佈替代人選。在原本的初步名單中，還有包括阿古斯丁·吉亞伊（Agustin Giay）、盧卡斯·馬丁內斯·夸爾塔（Lucas Martinez Quarta）、凱文·麥克阿利斯特（Kevin Mac Allister）等多名防守球員在候選名單中。主帥斯卡洛尼必須在6月18日對陣阿爾及利亞的世界盃小組賽首戰開打前，決定最終的遞補名單。值得注意的是，包含即將轉會至托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）的馬科斯·塞內西（Marcos Senesi）在內，此前未能進入最終26人大名單的後衛群，是否會因為這次意外獲得徵召，也成為外界關注的焦點。阿根廷目前正進入備戰最後階段，除了即將與宏都拉斯進行熱身賽外，隨後還將面對冰島，以調整出最佳的陣容節奏。阿根廷與阿爾及利亞、奧地利及約旦同列 J 組，雖然整體實力佔優，但巴列爾迪的缺陣無疑為阿根廷的防線厚度投下震撼彈。對於正帶領阿根廷隊全力衝擊二連霸的隊長梅西（Lionel Messi）而言，失去這樣一名後防中堅，勢必需要團隊在後場進行更嚴密的戰術調整。