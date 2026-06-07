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中華職棒富邦悍將投手江國豪昨（6）日擦亮「萬能右腕」的招牌，賽前15分鐘臨時接獲登板的通知，緊急接替因手指受傷退場的先發投手鈴木駿輔。江國豪中繼4局失2分，雖然吞敗但投球內容值得肯定，今（7）日賽前，江國豪還跟獅隊總教練林岳平寒暄，「餅總說，投完4局就可以下去了，害他們那麼多局沒得分，差點捶牆壁。」悍將前役原訂由日籍投手鈴木駿輔先發，不料賽前熱身時手指受傷，緊急更換投手，由江國豪接替投球，鈴木「一球未投」就退場，成為中職史上第5人。江國豪前4局雖有遇到得點圈危機，但總能化險為夷，讓獅隊留下殘壘。不過江國豪在5局下續投，被敲安又投出保送就退場休息，壘上跑者也因陳傑憲的清壘三壘安打回到本壘得分，江國豪最終中繼4局失2分，吞下敗投。江國豪談到前役的「即刻救援」，當下被通知熱身時的第一個反應是「蛤？」江國豪透露，大概是賽前15分鐘接到通知要登板，自己才剛吃飽飯、洗完澡，「平常是伸展完去牛棚，這次變成先牛棚在伸展。」他表示，由於是臨時登板，採取盡量讓對手出棒的投球策略，「希望用最少的球數吃更多局，想讓他們打不好這樣。」江國豪回憶，前次遇到這種臨時登板的場合，應該是大學UBL時期曾後援8.2局。昨日前4局雖然遇到不少危機，但江國豪總能成功拆彈，「前面想說讓他們打，結果發現不對，有危機，要把球的品質丟得更好，臨時修正策略。」今日賽前，江國豪也跟獅隊總教練林岳平寒暄，「餅總說，投完4局就可以下去了，害他們那麼多局沒得分，差點捶牆壁。」