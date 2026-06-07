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民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋近日提出打造「大台北天際線」、串聯登山步道斷點構想，引發台北市政府大地工程處今（7）日假日一早發新聞稿質疑相關問題。對此，沈伯洋進一步批評，局處周末加班發新聞稿加入政治攻防「不是很正常」。台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，行政院於5月23日、6月6日都發布兩篇新聞稿，主管勞工權益的勞動部更在5月1日、5月2日勞動節期間持續發布新聞回應，立法委員有監督職責，沈委員過去對此曾有說過任何一句話嗎？對於沈伯洋委員今早質疑市府在假日發布新聞稿，蔡畹鎣表示，市府本應針對外界不實指控進行回應，難道只能任由別人攻擊，卻不能還手？假日只有沈伯洋可以批評市府，市府卻不能澄清事實、捍衛同仁清白嗎？這根本是「打人的喊救人」，胡亂批評別人還不許別人進行市政回應，是不是心虛？蔡畹鎣表示，沈伯洋真正該做的不是繼續「問A答B」，而是向遭其抹黑的市府同仁道歉。包括收回「台北大縱走在蔣市府任內沒有任何改變」的錯誤說法，也應向被指控為「滲透破口」的雙城論壇籌辦同仁公開道歉。蔡畹鎣指出，若按照沈伯洋的邏輯，週末發稿就是讓公務員加班、增加基層壓力，那麼行政院於5月23日、6月6日都發布兩篇新聞稿，主管勞工權益的勞動部更在5月1日、5月2日勞動節期間持續發布新聞回應，立法委員有監督職責，沈委員過去對此曾有說過任何一句話嗎？