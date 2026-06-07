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周一鋒面接近 午後降雨加大、延長

▲未來一周全台有雨，特別是周二、周三，受到滯留鋒面、西南氣流影響，將會是雨勢最強的時段。（圖／中央氣象署）

周二周三西南氣流 全台雨最大時段

▲在台灣夏季，印度洋和南海的暖濕空氣，會被副熱帶高壓的引導吹向台灣，並形成明顯的「西南風」。（圖／翻攝NCDR）

周五滯留鋒面回歸 好天氣要等很久

▲周二起明顯的降雨影響，各地的氣溫將會下降，一直到下周末，各地白天高溫25至31度。（圖／中央氣象署）

未來一周真的要小心雨勢了！中央氣象署預報員曾昭誠表示，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣，，周四（6月11日）雨勢稍微趨緩，周五至下周日（6月12日至6月14日）雨勢再起，氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」。曾昭誠指出，周一滯留鋒面接近台灣，西南風依舊強勁，台中以南整天有陣雨，，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，民眾要注意可能出現淹水災情。曾昭誠說明，周二、周三「滯留鋒面抵達台灣、西南風升級為西南氣流」，全台整天持續有陣雨出現，，中南部平地、北台灣、其他山區也有「局部豪雨」發生機率。，屆時將每3小時說明降雨現況，並針對台灣各地做出雨量評估；周四滯留鋒面短暫往南，中南部從豪雨轉為大雨，北台灣、東半部依舊有局部短暫陣雨和雷雨。曾昭誠提醒，周五至下周末，滯留鋒面重新回到台灣上空，配合西南風持續影響，，且有大雨、豪雨發生的可能，天氣一整周都相當不穩定。氣溫方面，明天白天西半部高溫34至35度，中南部內陸、近山區、花東縱谷有36度高溫，