未來一周真的要小心雨勢了！中央氣象署預報員曾昭誠表示，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣，周二和周三（6月9日至6月10日）搭配西南氣流，豪雨遍佈全台，周四（6月11日）雨勢稍微趨緩，周五至下周日（6月12日至6月14日）雨勢再起，氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」。
周一鋒面接近 午後降雨加大、延長
曾昭誠指出，周一滯留鋒面接近台灣，西南風依舊強勁，台中以南整天有陣雨，北台灣、東半部、南部中午過後要注意雷陣雨，且可能會有「短延時豪雨」，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，民眾要注意可能出現淹水災情。
周二周三西南氣流 全台雨最大時段
曾昭誠說明，周二、周三「滯留鋒面抵達台灣、西南風升級為西南氣流」，全台整天持續有陣雨出現，最明顯的降雨範圍是「嘉義以南山區」，可能出現「豪雨等級以上」的雨勢，中南部平地、北台灣、其他山區也有「局部豪雨」發生機率。
氣象署不排除在周二、周三啟動「大規模劇烈豪雨作業」，屆時將每3小時說明降雨現況，並針對台灣各地做出雨量評估；周四滯留鋒面短暫往南，中南部從豪雨轉為大雨，北台灣、東半部依舊有局部短暫陣雨和雷雨。
周五滯留鋒面回歸 好天氣要等很久
曾昭誠提醒，周五至下周末，滯留鋒面重新回到台灣上空，配合西南風持續影響，雖然降雨不會像周二、周三劇烈，但西半部、東半部山區普遍都是整天有雨，且有大雨、豪雨發生的可能，天氣一整周都相當不穩定。
氣溫方面，明天白天西半部高溫34至35度，中南部內陸、近山區、花東縱谷有36度高溫，周二起明顯的降雨影響，各地的氣溫將會下降，一直到下周末，各地白天高溫25至31度。
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曾昭誠指出，周一滯留鋒面接近台灣，西南風依舊強勁，台中以南整天有陣雨，北台灣、東半部、南部中午過後要注意雷陣雨，且可能會有「短延時豪雨」，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，民眾要注意可能出現淹水災情。
曾昭誠說明，周二、周三「滯留鋒面抵達台灣、西南風升級為西南氣流」，全台整天持續有陣雨出現，最明顯的降雨範圍是「嘉義以南山區」，可能出現「豪雨等級以上」的雨勢，中南部平地、北台灣、其他山區也有「局部豪雨」發生機率。
氣象署不排除在周二、周三啟動「大規模劇烈豪雨作業」，屆時將每3小時說明降雨現況，並針對台灣各地做出雨量評估；周四滯留鋒面短暫往南，中南部從豪雨轉為大雨，北台灣、東半部依舊有局部短暫陣雨和雷雨。
曾昭誠提醒，周五至下周末，滯留鋒面重新回到台灣上空，配合西南風持續影響，雖然降雨不會像周二、周三劇烈，但西半部、東半部山區普遍都是整天有雨，且有大雨、豪雨發生的可能，天氣一整周都相當不穩定。
氣溫方面，明天白天西半部高溫34至35度，中南部內陸、近山區、花東縱谷有36度高溫，周二起明顯的降雨影響，各地的氣溫將會下降，一直到下周末，各地白天高溫25至31度。