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▲輝達黃家首度全員曝光！女婿是公司高層、未來媳婦是台北酒吧認識的華裔女孩（圖／截自Ｘ）

▲輝達黃家首度全員曝光！女婿是公司高層、未來媳婦是台北酒吧認識的華裔女孩（圖／截自Ｘ）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這趟亞洲行，不只是一場科技巡禮，更意外成為「黃家大揭密」的公關盛事。這次隨行陣容豪華——妻子Lori、長子黃勝斌、長女黃敏珊全程跟隨，各自分頭拜訪供應鏈；更令外界矚目的是，在社群平台X流出的現場直擊照中，黃家兒女的伴侶也首度同框公開現身，迅速在科技圈與社群媒體掀起熱烈討論。最受關注的，是長女黃敏珊的男友Nico Caprez。根據美國科技媒體《The Information》的深度報導，兩人是倫敦商學院（LBS）的MBA同學，感情由校園延伸至職場。Nico Caprez早在2024年2月便進入輝達擔任企業發展經理，如今已憑藉自身實力一路晉升，坐上「全球AI基礎設施增長副總裁」的重要職位。今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，Nico Caprez全程陪同黃敏珊出席。現年34歲、擔任輝達Omniverse部門資深總監、年薪逾百萬美元的黃敏珊，當天身穿藍色西裝搭配限量白色運動鞋，與台積電、廣達等台灣核心供應鏈高層談笑風生，氣場強大，現場無數與會者形容她「宛如搖滾明星降臨」。據悉，她已正式進入輝達名為「The Band」的核心決策圈，在公司內部的影響力不容小覷。相較於女兒的高調，長子黃勝斌的伴侶則顯得神祕許多。根據社群平台X上網友的熱烈爆料，黃勝斌身旁這名外型清秀的女性為華裔，兩人相識的地點，竟是黃勝斌過去長期在台北東區經營的明星調酒酒吧「R&D Cocktail Lab」——這間酒吧在台北調酒圈頗具知名度，沒想到也成為這段感情的起點。目前該名女性的具體身分與姓名尚未獲輝達官方正式證實，行事作風十分低調。這趟亞洲行，黃仁勳不只帶著家人拜訪台積電、三星、SK等供應鏈巨頭，更讓外界首度看清黃家第二代的完整樣貌——一個已深度融入輝達核心的女兒、一個在台北留下生活足跡的兒子，以及兩段各具故事的感情。對科技圈來說，這趟行程的商業意義固然重大，但黃家的家族故事，顯然同樣讓人著迷。