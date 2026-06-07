我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會，今（7）日於彰化登場，現場湧入近千位鄉親齊聚力挺，互動氣氛熱烈。會中彰化縣長參選人陳素月攜手農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀，向彰化鄉親展現中央對彰化建設的實質深耕與堅定支持，並提出未來彰化農業與教育的發展藍圖，共創城市施政新願景。陳素月致詞時表示，教育與農業是彰化最重要的兩大根基，未來縣政將以「教育投資孩子、農業照顧農民」為核心，結合中央資源打造孩子有希望、青年有機會、農民有收入、家庭更幸福的彰化好生活。在教育方面，提出「扎根十力 厚植教育」政策，承諾支持國中小免費營養午餐並全面升級為「週週乳果蛋」，增加乳品、水果與優質蛋白質供應，並結合彰化在地優質農產品與食農教育，讓孩子吃得健康，也讓農民有穩定市場；推動「一校一保全」守護校園，同時建置「AI智慧教室」接軌未來科技，並透過數位與雙語推廣、台語文化生活化及品格教育，縮短城鄉落差以提升下一代競爭力。在農業方面，將以明年完工的溪州農產冷鏈物流中心為核心，降低農損、拓展高價值國內外市場，並將成立「青年農業創新基地」提供一站式服務協助青農返鄉，配合智慧農業與氣候韌性平台的建立，讓彰化從農業大縣邁向農業強縣，落實孩子安心成長、農民安居樂業的宜居城市願景。陳駿季表示，基礎建設、產業競爭力、農村永續與農民福利是推動農業現代化及永續發展的四大關鍵核心。彰化作為台灣穀倉，過去兩年面臨天然災害時，在陳素月積極爭取下，中央快速投入超過9.8億救助金額協助復耕復建，未來也承諾將更多農業基礎設施納入補助範圍；此外，在陳素月大力推動下，彰化首座農產冷鏈物流中心將於明年完工，全面建構完善的智慧冷鏈供應鏈，推動果菜花卉新鮮直送，並規劃將在地花卉與小吃、文化基地結合，翻轉為兼具產業與觀光效益的聚落。陳駿季最後強調，感謝養豬農友共同守住非洲豬瘟防線，中央將在奠定的良好基礎下，持續攜手地方深化農業施政四大面向、力促優質台灣豬肉拓展國際市場，全面提升農民收益與國際競爭力。鄭英耀表示，政府近年致力打造更完善的教育環境，中央政府推出「國家人口對策新戰略：家庭支持篇」，宣示0到18歲都有政府照顧，透過12年國教免學費、私校學雜費減免3.5萬、校內住宿補貼及學貸減免等實踐教育平權，並啟動高達117.55億的「AI人才方舟計畫」推動數位與雙語教育，構築新世代人才圖像並縮短城鄉落差；除了全國性政策，中央亦大力支持地方基層建設。他指出，在近兩年的時間裡，陳素月立委已成功爭取4487萬翻新運動場地、2645萬更新校園設備，更由中央補助8500萬優化永靖鄉圖書館，打造認識世界的窗口，未來中央將持續作為地方教育的堅實後盾，協助彰化培育具備國際視野與創新能力的新世代人才。