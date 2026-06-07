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韓國日前舉行不在籍投票亂象叢生，出現部分投票所選票準備不足，讓選民無法投票引爆民怨，甚至討論應效法台灣制度。對此政治評論員吳靜怡表示，台灣社會目前政治互信不足，任何新制度，只要設計不夠嚴謹、試辦不夠完整、配套不夠透明，都會立刻被政治化，韓國這次亂象，可以證明再好的制度，如果執行面出問題，都會變成災難，現在要推動不在籍投票的政黨，真的讓人匪夷所思，「是故意想亂台灣嗎？」吳靜怡說，韓國事件對台灣的啟示，選務不是技術問題，而是國家安全與民主韌性問題。韓國這次亂象，可以證明再好的制度，如果執行面出問題，都會變成災難，最後就可能從「擴大參與」變成「製造混亂」，這代表選務問題已經從行政瑕疵，升級為政治問責與民主正當性的攻防，「這就是台灣必須高度警惕的地方！不在籍投票並不適合推動」。吳靜怡表示，台灣社會目前政治互信不足，任何新制度，只要設計不夠嚴謹、試辦不夠完整、配套不夠透明，都會立刻被政治化。輸的一方會質疑制度，贏的一方會反批陰謀論，最後受傷的不是某一個政黨，而是整體選務公信力。吳靜怡提到，選務不是技術問題，而是國家安全與民主韌性問題，制度可以追求便利，但不能犧牲信任；改革可以討論，但不能在社會互信不足、行政壓力未被充分測試、政治風險尚未被完整評估前貿然上路。現在要推動不在籍投票的政黨，真的讓人匪夷所思，「是故意想亂台灣嗎？」