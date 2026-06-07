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台北市長蔣萬安今（7）日赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，瞬間由「市長」身分秒變爸爸，兩人不僅俏皮互動自拍，蔣萬安還驕傲兒子身高比他還高。蔣得立是師大附中國中部市長獎得主，蔣萬安會前受訪，被媒體問到今天是否還有一個得獎人爸爸身分？蔣萬安笑說「呵呵呵，對，我今天來，當然除了是頒獎人的身分，另一個身分也是獲得市長獎項孩子家長的身分。謝謝，謝謝大家。」今天市長獎國中畢業生得主高達一千多人，蔣萬安依舊是對畢業生拍照要求來者不拒。等蔣得立獲獎時，先是拿出手機跟蔣萬安自拍，蔣萬安也秒變家長耍「俏皮」，跟著大兒子用食指先比出「噓、不講話」的動作，再一起用食指比臉頰下顎線。最後進行官方合照時，蔣萬安還刻意比了一下蔣得立的身高，已經比他高，露出驕傲開心表情。