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韓國3日舉行全國地方選舉，但首爾傳出10多個投票所投票用紙不足，遭質疑選舉舞弊，6日約有1萬人聚集開票場所外抗議。韓國總統李在明今（7日）發文，痛批選委會嚴重失職、損害國民主權根基，要求國會盡速推進國政調查並下令檢警組建聯合調查本部全面徹查。李在明今在社群平台X發文，中央選舉管理委員會在本次地方選舉過程中，對國民行使參政權造成了巨大的阻礙。這起事故本身便令人難以置信，而事後的應對以及向國民做出的說明也全然不夠充分。李在明強調，國民的參政權是無論基於何種理由皆不得限制或侵害的憲法權利，此次事態是損害國民主權根基的重大事件，「作為國民的一員，以及對政府負有責任的總統，我對此表示深切遺憾。」李在明也表態，請國會儘速推進國政調查，以明確查明此次事件的真相並制定防止再犯之對策。同時，也請求國會一併討論針對選委會的根本性制度改善方案。考慮到事態的嚴峻性，政府亦將在行政體系層面採取一切可行措施。他也已下令成立由檢察廳與警察廳共同參與的聯合調查本部，以此明確釐清責任歸屬，並徹底查明事件的全面真相。李在明也說重話，中央選舉管理委員會委員長之所以被列為國家5部要員，是因為選委會與行政、立法、司法機關一樣，是肩負相應權限、義務與責任的獨立機關。失去國民信任的獨立機關，將不具備存在的意義。選舉管理委員會應當嚴肅看待此次事態，對組織營運及選舉管理全盤進行根本性檢視，並必須明確展現出能達到國民信任水準的強硬革新與改革意志。