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中華職棒中信兄弟今（7）日持續在洲際棒球場迎戰樂天桃猿，賽前場邊出現「幸福」的一幕，兄弟球團聽到網友們的建議，邀請近期爆紅的「國民情侶」擔任開球嘉賓。象迷沛言開球、猿迷淵擔任打者，兄弟隊長王威晨則是開球捕手，淵還分享2人的看球相處模式，「我們平常簡單鬥鬥嘴，當然（比賽）有輸有贏，大家不會過於在意輸贏。」沛言開出一記沒落地的好球，獲得全場球迷掌聲。近期這對「猿象聯姻」的情侶受到中職球迷的關注，每當兄弟與桃猿交手時，2人身穿不同隊球衣，互動的過程被轉播鏡頭全部捕捉。球迷們戲稱這對情侶是「熟悉的女爪爪與男吱吱」，甚至有球迷打趣表示，「沒看到他們出現在鏡頭前，球賽就像是不完整了一樣。」也因為2人可愛的互動，不少球迷在社群上敲碗，希望中職球團能邀請這對「國民情侶」擔任開球嘉賓。而這個請求，兄弟球團也聽到了，今日猿、象3連戰第3戰的賽前，兄弟球團邀請沛言與淵到場開球。女生沛言從3歲就成為象迷，喜歡的球星是王威晨，男生淵則是10年老猿迷。淵跟球迷分享2人在看球之間的互動、相處，「我們平常簡單鬥鬥嘴，當然（比賽）有輸有贏，大家不會過於在意輸贏。」沛言站上投手丘、淵擔任打者，兄弟球團也貼心安排王威晨擔任開球捕手，沛言開出一記好球，直接投進王威晨手套中，獲得全場球迷掌聲。開球影片公開後，不少球迷大讚兄弟球團有效率，「球團反應很快」、「昨天才有人說應該找他們開球欸」、「很讚欸，這種速度行銷」、「這是史上第一位穿著樂天球衣在兄弟開球的嗎」。