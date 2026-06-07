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▲傅子純因急性血癌離世。（圖／民視提供）

資深演員傅子純今（7）日因血癌離世，享年46歲，曾演出《風水世家》、《多情城市》、《好運來》等八點檔的他，是觀眾心中的最佳男主角，其中印象最深的莫過於2010年的《新兵日記》，他在其中飾演江湖氣息的班長「楊海生」，有血有肉的角色讓他一夕爆紅，至今仍是粉絲無限回味的連續劇。1980年出生的傅子純，畢業於靜宜大學應用數學系，是一名不折不扣的理工男，直到父親瞞著他報名民視演員訓練班，才意外開啟星路，他於2002年透過電視劇《後山日先照》出道，正式踏入演藝圈。真正讓傅子純打開知名度的作品，則是2010年紅遍全台的軍旅劇《新兵日記》，他飾演講話搞笑、重情重義的班長「楊海生」，憑藉帥氣外型與反差個性成功擄獲觀眾目光，成為劇中最受歡迎角色之一，也讓他一夕爆紅，奠定民視當家小生地位。此後二十多年來，傅子純成為八點檔的熟面孔，陸續出演《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等戲劇，無論是深情暖男、企業接班人，還是草根角色，他都能自然詮釋；不僅如此，傅子純也跨足電影圈，在電影《血觀音》中展現充滿深度的演技，讓外界看見他的多樣性。今日傅子純因急性血癌離世，雖家人及時發現並送往淡水馬偕醫院，但經歷了數小時的急救，仍不敵病魔離世，享年46歲，讓觀眾感嘆又一位熟悉的演員離開人世，不過他留下的作品與身影，將繼續留存在台灣觀眾的記憶之中。