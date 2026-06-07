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▲日月光投資控股公司轄下串聯與日月光環保永續基金會舉辦淨灘活動。(圖／日月光半導體製造公司提供)

▲日月光半導體製造公司副總經理李政傑說明舉辦淨灘活動的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲日月光投資控股公司轄下串聯與日月光環保永續基金會舉辦淨灘活動。(圖／日月光半導體製造公司提供)

日月光投資控股公司轄下串聯與日月光環保永續基金會6日，在高雄市旗津海灘及全國各海灘，舉辦淨灘活動，持續深化自然資本治理行動，從被動防治走向主動承擔，共創永續未來。日月光半導體製造公司副總經理李政傑表示，日月光投資控股公司為穩定擴大企業於海洋永續之正面影響力，進行日月光海域守護計畫，今(115)年已邁入第5年，並以6月6日作為年度行動起點，乃於6日橫跨全國11個海域同步展開淨灘活動，有近1700人參與，清除近2662公斤海灘廢棄物。李政傑說，今(115)年日月光海域守護計畫，將持續深耕至10月，共同守護海洋環境，期進一步開啟科學化生態復育的更多可能，為環保貢獻心力，及為永續投注一份行動，為地球盡一份心力。日月光半導體製造公司高雄廠旗津海灘淨灘活動，是由副總經理李政傑、黃義從、王盟仁等人，帶領近400位高雄同仁參與淨灘活動，旗津區中華里里長徐漢仁、復興里里長張順皇、中華里里長徐漢仁，以及16家承攬商夥伴們共同參與，日月光環保永續基金會執行長汪渡村指出，日月光投資控股公司與日月光環保永續基金會長期均有系列的淨灘活動，安排訓練潛水員，並與大學合作做珊瑚復育，利用ICC的分類來做垃圾分類，未來的5年、10年也將持續，誠如聯合國海洋日所講，我們希望能重新思考，期待重新思考人類與海洋的關係，逐步落實人與自然和諧共生的永續藍圖實踐與自然共好、共融的永續願景。日月光中壢廠資深副總經理沈文智說，海洋永續不僅是企業責任，更需要連結在地社區共同投入與實踐，今年淨灘活動除了員工及員工眷屬外，也邀請友好鄰里社區共同響應，ㄧ起投入淨灘及環境教育活動，透過串聯家庭、社區，延伸至社會大眾，讓地方永續理念持續傳遞。