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歌手温嵐近期因結石引發敗血性休克緊急送醫，住院了11天，所幸目前已順利康復出院在家休養。温嵐的泰雅族男友雷諾（Talaw）今（7）日出席台北東區活動，首度面對媒體談及陪伴温嵐從住院到出院的驚險過程。雷諾十分感謝外界的關心，透露温嵐現在恢復狀況非常良好，雷諾是協助温嵐送醫並全程陪伴的人，但他在事後還是自我檢討，平常還是應該要多多陪伴另一半。温嵐目前已回到家中，雷諾也變身貼身暖男，他表示現在不管在飲食各方面都遵照醫生的囑咐幫女友調養身體，也會貼心幫忙按摩舒緩。回憶起當時送醫的狀況，雷諾無奈表示，温嵐私底下還蠻能忍痛的，所以一開始身體不舒服大家都沒有意識到嚴重性。經過這次的大病考驗，雷諾心疼之餘也自我檢討，他表示：「其實我應該要多一點陪伴。」兩人事後有認真約定，以後只要彼此身體有任何一丁點不舒服，都要互相提點，絕對不能再硬撐。而雷諾今日現身的地點，正是由原住民族文化事業基金會在台北市東區頂好商圈混市集主辦的《原Way星球》號召金曲原力活動。主辦單位表示，這場活動旨在讓所有朋友親身感受原住民族的文化，也因為6月27日即將迎來金曲獎頒獎典禮，活動特別邀請了咖啡糖賢齡擔任主持，並號召多位台前幕後的優秀音樂人與主持人共同齊聚，讓大眾一起認識原民音樂實力。現場星光熠熠，除了雷諾之外，還包括Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里、Yinguyu Yatauyungana高蕾雅、Suming舒米恩、曾宇辰、Arase阿拉斯、Lawis Aow高金龍等，以及入圍本屆金曲獎台語男歌手的曾瑋中，眾人也一起喊話，彼此加油打氣，希望能順利獲獎。