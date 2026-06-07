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▲備受球迷關注的「猿象情侶檔」沛言與淵，今日受邀至洲際棒球場擔任中信兄弟主場開球嘉賓。（圖／翻攝自CPBL TV）

備受球迷關注的「猿象情侶檔」沛言與淵，今（7）日受邀至洲際棒球場擔任中信兄弟主場開球嘉賓。由於沛言是知名「威晨迷」，球團特別安排當家球星王威晨擔任開球捕手。兩人開球過程順利，沛言投球精準度驚人，與男友現場互動更是充滿粉紅泡泡，而王威晨在聽到沛言喜歡的兄弟球星是自己時，帥氣的姿勢也引起討論。這對在社群網路上擁有高人氣的情侶檔，今日現身洲際球場開球，淵還穿著穿著樂天桃猿球衣，來到敵營擔任開球的打擊嘉賓，畫面很有趣。儘管男方支持樂天桃猿，但兩人互動甜蜜，沛言在開球時展現出色的投球準度，連網友都笑稱：「投得比現役投手還準！」而當兄弟主持人小白詢問沛言最喜歡的球員是誰時，沛言毫不猶豫地表示是王威晨，而站在休息區的王威晨，為了迎接偶像時刻，擺出了一副「冷面笑匠」般的酷帥姿勢，這一幕立刻被眼尖網友捕捉，引起熱烈討論。王威晨在鏡頭前的「亮眼表情」隨即在社群上瘋傳，網友紛紛熱議：「威晨這表情是在嗑CP，還是正在審視沛言的男友（淵）？」、「那個眼神簡直是靈魂凝視」、「威晨該不會在想這男生能不能當我們兄弟的女婿吧？」更有不少爪迷打趣留言，說威晨的表情看起來像是在想「要包多少紅包？」或者只是單純的傲嬌反應。這次「爪猿一家親」的開球活動，讓兩隊球迷都感到相當溫馨。除了場上情侶檔的甜蜜互動外，兩人甚至主動向樂天桃猿球員打招呼，展現了中職友好的氛圍。這場開球活動在網路上流量大爆發，中信兄弟球團大方回應球迷期待，這項安排也被粉絲盛讚「球團真的知道大家想看什麼」。隨著這對情侶的開球圓滿成功，網路上也掀起另一波許願潮，不少球迷敲碗要求樂天桃猿球團跟進，甚至許願 7 月 29 日、30 日雙方交手時，能邀請這對情侶至桃園主場進行「反向開球」，讓男生投球、女生揮棒。