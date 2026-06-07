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中華職棒統一7-ELEVEn獅今年上半季在臺北大巨蛋的週末主場3連戰，攜手三麗鷗明星，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。此次獅隊不僅邀請三麗鷗明星，還推出一系列聯名商品，吸引球迷排隊瘋搶，3戰累計5萬6945人入場，票房收入約5000萬、商品收入約4000萬，總效益收入約9000萬，為獅隊隊史行銷主題日新紀錄。獅隊本週在大巨蛋主場，聯名日本人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，與球迷一同挑戰尋寶任務。由於此次主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。這3天分別由美樂蒂、布丁狗和大耳狗喜拿擔任開球嘉賓，其中大耳狗喜拿更用耳朵開球，特殊的開球儀式也讓球迷紛紛舉起手機，留下有趣回憶，三麗鷗明星局間也和球迷一同應援，可愛模樣更圈粉無數。此外，賽前表演也引人注目，UniGirls攜手美樂蒂、布丁狗、大耳狗喜拿等其他角色，一同表演其主題曲，活潑的舞蹈動作搭配輕快逗趣的歌曲節奏，讓球場充斥著甜甜的氛圍。週末3連戰首日吸引1萬8712人入場，昨日2萬1358人入場，今日最終戰1萬6875人入場，3戰共累計5萬6945人入場。獅隊此次推出一系列聯名商品，讓不少球迷一大清早就卡位，排隊人潮甚至破千人。獅隊表示，3日票房收入約5000萬，而商品收入約4000萬，總效益收入約9000萬，更是獅隊隊史行銷主題日新紀錄。獅隊領隊總蘇泰安表示，「非常感謝三麗鷗連續2年合作，讓獅隊能夠把棒球與三麗鷗明星一起結合，看到現場許多家庭父母親帶著孩子一起來球場同樂，現場看到每個孩子們開心的笑容，這是很棒的一件事情，球團希望透過棒球結合療癒與歡樂的元素，讓不同年齡層的朋友都能走進球場，感受職棒賽事的魅力。」