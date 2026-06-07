韓國3日舉行全國地方選舉，但首爾傳出10多個投票所投票用紙不足，遭質疑選舉舞弊，6日約有1萬人聚集開票場所外抗議。韓國國務總理金民錫今（7日）痛批，這是中央選舉管理委員會高階官員都應該全數下台的重大事件。
選票不足引爭議 萬人包圍抗議
韓聯社報導，韓國3日舉行地方大選，執政黨共同民主黨贏得16個廣域行政區首長席位中的12席，但未能拿下首爾市長。國民力量除守住首爾外，僅保住了大邱、慶尚北道和慶尚南道等傳統票倉。
但首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠投票用紙，民眾連日包圍投票與開票所抗議，警方估計6日約有1萬名市民到開票場館外抗議。保守派YouTuber在內的多數抗議人士也在現場高喊「重辦選舉」等口號，齊唱國歌並且揮舞國旗。
國務總理開轟 選委會高官該全部下台
韓國國務總理金民錫今在一場活動上表示，「這次事件簡直聞所未聞，也是絕不可能發生的事。這既讓人無法理解，也完全無法被容忍，因此大眾對此提出質疑與感到憤怒是理所當然的。」他更進一步譴責，此一疏失「不僅是對選民參政權的嚴重侵害，更是對民主主義基本原則的公然挑戰」。
金民錫痛批，「就我個人意見而言，這是中央選舉管理委員會達到特定職級以上的高階官員都應該全數引退下台的重大事件」。
金民錫也提到，目前政府已經向行政安全部下達指令，啟動司法調查，若有必要，在經過國會討論後，政府全面支持啟動國政調查或特別檢察官制度。但對於重新舉行選舉，金民錫持保留態度。
國會朝野有共識 啟動國政調查
韓國國會朝野今也各自召開記者會，宣布將遞交國政調查調查要求書。預計兩黨國會高層將針對國政調查的具體期間、調查對象、涵蓋範圍以及國政調查特別委員會的委員組成比例等細節展開實質協商。一旦朝野達成最終協議，最快本月正式啟動。朝野政黨也對引入「特別檢察官」制度持開放態度。
是否要重選？朝野黨內也意見不同
但對於是否要在選票不足的選區實施重新選舉，朝野雙方則爆發了嚴重的意見衝突。有國民力量黨的議員批評，若只是撤換幾名選委會官員就想了事，無法平息國民怒火；而民主黨高層態度保留，稱靜待法院對選舉無效之訴做出裁決，但民主黨內部部分議員也支持重選。
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韓聯社報導，韓國3日舉行地方大選，執政黨共同民主黨贏得16個廣域行政區首長席位中的12席，但未能拿下首爾市長。國民力量除守住首爾外，僅保住了大邱、慶尚北道和慶尚南道等傳統票倉。
但首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠投票用紙，民眾連日包圍投票與開票所抗議，警方估計6日約有1萬名市民到開票場館外抗議。保守派YouTuber在內的多數抗議人士也在現場高喊「重辦選舉」等口號，齊唱國歌並且揮舞國旗。
國務總理開轟 選委會高官該全部下台
韓國國務總理金民錫今在一場活動上表示，「這次事件簡直聞所未聞，也是絕不可能發生的事。這既讓人無法理解，也完全無法被容忍，因此大眾對此提出質疑與感到憤怒是理所當然的。」他更進一步譴責，此一疏失「不僅是對選民參政權的嚴重侵害，更是對民主主義基本原則的公然挑戰」。
金民錫痛批，「就我個人意見而言，這是中央選舉管理委員會達到特定職級以上的高階官員都應該全數引退下台的重大事件」。
金民錫也提到，目前政府已經向行政安全部下達指令，啟動司法調查，若有必要，在經過國會討論後，政府全面支持啟動國政調查或特別檢察官制度。但對於重新舉行選舉，金民錫持保留態度。
國會朝野有共識 啟動國政調查
韓國國會朝野今也各自召開記者會，宣布將遞交國政調查調查要求書。預計兩黨國會高層將針對國政調查的具體期間、調查對象、涵蓋範圍以及國政調查特別委員會的委員組成比例等細節展開實質協商。一旦朝野達成最終協議，最快本月正式啟動。朝野政黨也對引入「特別檢察官」制度持開放態度。
是否要重選？朝野黨內也意見不同
但對於是否要在選票不足的選區實施重新選舉，朝野雙方則爆發了嚴重的意見衝突。有國民力量黨的議員批評，若只是撤換幾名選委會官員就想了事，無法平息國民怒火；而民主黨高層態度保留，稱靜待法院對選舉無效之訴做出裁決，但民主黨內部部分議員也支持重選。