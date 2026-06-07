我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手高蕾雅今（7）日出席台北東區頂好商圈的《原Way星球》原民金曲活動。受訪時她被媒體關心起姊姊高慧君因面部骨折，加上甲狀腺亢進引發的眼疾狀態，高蕾雅代替姊姊向所有關心的粉絲與朋友們報平安，並透露高慧君目前的最新治療進度與暫時不動刀的背後考量，主要是因為現在還有音樂劇工作需完成，需要等演出告一段落再評估，目前先吃藥控制。高蕾雅坦言，姊姊高慧君因為去年底不慎臉部骨折，導致原本就困擾已久的甲狀腺亢進而引發的眼疾再度受到嚴重影響。面對各界擔憂，高蕾雅表示，姊姊目前的病況發展，醫生目前的建議是先暫時還不要動手術。她心疼地解釋，因為姊姊接下來有非常重要的既定舞台劇演出，高慧君非常擔心如果此時選擇立刻「動刀」或進行大手術，術後的恢復期會直接衝擊到接下來的演出舞台。高蕾雅透露，為了不影響工作與熱愛的舞台，高慧君現階段決定採取比較保守的治療方式。對照高慧君日前在社群平台上的發文，她也親自向大眾說明，目前右眼受到骨折後遺症波及，現階段會先用類固醇治療來壓制病情、維持穩定，打算等到手頭上的音樂劇全部演出告一段落之後，才會再跟醫生進一步評估，決定是否要進行甲狀腺眼科的「第四次手術」。