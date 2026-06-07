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台灣演藝圈今（7）日驚傳令人痛心的噩耗，因演出《新兵日記》中「楊海生」一角深受觀眾喜愛的男演員傅子純，驚傳因罹患急性血癌（又稱白血病）驟逝，享年46歲。據悉，他是在自峇里島度假返台後突發惡疾，緊急送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，消息一出震驚各界。讓人聯想到過往青蛙王子、歌手高凌風，還有郭台銘胞弟郭台成都是因為血癌離世，令人不勝唏噓。有「青蛙王子」之稱的高凌風，在2012年底確診為急性骨髓性白血病，經過多次化療與嘗試不同療法，最終仍不敵病魔，於2014年2月病逝，享壽63歲，人生舞台就此謝幕。鴻海創辦人郭台銘的胞弟郭台成，同樣罹患急性骨髓性白血病，他在2007年病逝於北京，得年46歲，當時郭台銘為此耗費破億資源全力搶救，仍痛失至親。此外，韓國男團F.able成員沈宰賢 (Shim Jae-hyun)，在年僅23歲時與血癌奮鬥許久，最終仍不幸英年早逝，噩耗震驚韓國演藝圈與廣大粉絲。曾在央視推出的《三國演義》中飾演「馬謖」一角的中國資深演員張治中，也是因爲血癌病逝，享壽68歲，當時名導張紀中公開表示，痛失摯友，許多老戲迷也都感到不捨。