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傅子純今（7）日下午因急性血癌（又稱白血病）引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息曝光後震驚台灣演藝圈，而巧合的是，他過去在民視八點檔《多情城市》中，就曾演出白血病復發的角色，當時劇情安排他與邱子芯曖昧升溫，卻因病情再度惡化，讓原本有機會萌芽的感情停擺，如今對照現實人生，也讓不少觀眾回頭重看相關片段，格外鼻酸。傅子純當時在《多情城市》中飾演正群，與邱子芯有不少感情戲，兩人甚至還拍攝婚紗店橋段。劇情中，邱子芯穿上婚紗現身，與傅子純相遇，她忍不住開心直喊：「真的好想結婚喔！」可惜最後傅子純白血病復發，讓本來可以萌芽的愛情喊卡。而傅子純不只陪著對戲，還細心幫忙搭配飾品、給建議，讓邱子芯事後受訪時笑說：「很有戀愛感。」她也透露，傅子純私下是非常溫柔、細心的人，合作起來相當自在。傅子純這次病逝消息來得突然，據了解，他日前才剛結束峇里島渡假返台，沒想到病情毫無預警急轉直下，今日下午突然失去呼吸心跳，家屬緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救。醫療團隊歷經數小時急救、施作多次CPR後，仍無法挽回生命，家屬也在悲痛中處理後續事宜。傅子純出道多年，曾演出《意難忘》、《娘家》、《新兵日記》等多部經典戲劇，陪伴不少台灣觀眾長大。如今突然離世，許多劇迷難以接受，而他過去在《多情城市》詮釋白血病患者的畫面，再度被翻出討論，戲裡戲外的巧合，更讓人感嘆人生無常。