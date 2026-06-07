民視八點檔當家小生傅子純今（7）日因急性血癌離世，享年46歲。消息曝光後震撼演藝圈，長年與他搭檔演出的女星蘇晏霈得知噩耗後，更是情緒潰堤、哭到說不出話，難以接受這樣的消息。

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傅子純血癌驟逝！蘇晏霈聞噩耗泣不成聲

身為傅子純多年合作夥伴的蘇晏霈，在得知消息當下剛結束拍攝工作走出攝影棚，得知噩耗瞬間愣住、情緒崩潰，甚至一度全身發軟、哭到無法言語，她事後受訪時哽咽表示：「他真的是一個非常好的人」，坦言完全不知道對方健康早已亮紅燈。

傅子純與蘇晏霈長年被視為「民視最佳螢幕情侶」，兩人曾在《黃金歲月》、《市井豪門》等多部八點檔中飾演夫妻或情侶，默契深厚，深受觀眾喜愛。

蘇晏霈透露，自己出道前就是傅子純的粉絲，第一次合作《娘家》時還曾鼓起勇氣向他說：「我是你的粉絲！」沒想到傅子純幽默回應「那妳真沒眼光」，一句玩笑話讓她至今印象深刻，在她眼中，傅子純是沒有明星架子、溫暖又風趣的前輩，哭著說：「他真的是一個很好的人。」

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...