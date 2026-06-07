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分別是中信兄弟與樂天桃猿球迷的年輕情侶沛言與淵，因為在看球時的有趣互動，而在網路上爆紅，今（7）日兄弟在洲際棒球場迎戰桃猿，兩人也獲邀兄弟球團邀約。而根據現場轉播畫面，樂天球團也已經前往接觸，球迷可以拭目以待兩人在樂天桃園棒球場現身。今日沛言身穿兄弟球衣擔任兄弟賽前開球儀式的投手，男友淵則穿樂天球衣擔任打者，由兄弟當家球星、同時也是沛言最愛球員沛言與淵擔任接球捕手，話題在在社群上迅速加溫，網路上都被兩人的討論所充滿。這兩隊小情侶近期出現在球場，由於分別支持不同球隊，因此互動充滿討論，女球迷在看到兄弟得分後展露笑顏，以及男友照顧到戀人心情的體貼，都讓網友對他們兩人喜愛有加。今天兄弟火速邀請兩人開球，兩人在傍晚就來到球場開球，球迷也肯定球團的效率和行銷頭腦，也開始有人討論「樂天何時要邀請他們開球」，而據《NOWNEWS》記者掌握，樂天確實已經接洽。今天也隨隊在洲際棒球場的樂天團長「3G」，在接受《NOWNEWS》記者訪問時確認有接觸兩人，談到細節時，他神祕地表示「拭目以待」。