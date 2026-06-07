我是廣告 請繼續往下閱讀

演員傅子純今（7）日下午4點多因急性血癌引發突發症狀，緊急送往淡水馬偕醫院搶救，歷經數小時急救後仍宣告不治，享年46歲，消息曝光後震驚演藝圈。據了解，他日前才剛結束一趟印尼峇里島渡假行程，返台後原本一切如常，沒想到病情卻毫無預警急速惡化，最終仍不敵病魔離世。根據民視公關透露，傅子純今天下午突然失去呼吸心跳，家屬發現後立刻將他送往淡水馬偕醫院急診室，當時情況已相當危急。醫療團隊第一時間展開搶救，不只持續施作心肺復甦術（CPR），也同步進行各項緊急救治措施，希望能把他從鬼門關前拉回來。只是這次急性血癌發作速度過於猛烈，即便醫療團隊與死神賽跑數小時，仍無法挽回傅子純生命，最後於今日晚間宣告不治。突如其來的噩耗，也讓家屬情緒全面崩潰，只能強忍悲痛處理後續事宜。傅子純出道多年，曾演出《意難忘》、《娘家》、《新兵日記》、《多情城市》等多部經典戲劇，憑藉斯文帥氣外型與穩定演技，累積不少觀眾喜愛。如今突然離世，不只讓親友難以接受，也讓許多劇迷震驚不已，民視也表示：「願逝者安息，也請家屬節哀珍重。」