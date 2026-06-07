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▲傅子純在《新兵日記》中飾演「楊海生」一角，讓人留下深刻印象。（圖／《新兵日記》）

《新兵日記》走紅20多年！從「楊海生」到八點檔男神

觀眾淚崩：第一次為藝人離世掉眼淚

台灣演藝圈今（7）日傳出令人心痛的噩耗，民視八點檔當家小生傅子純驚傳因急性血癌，於下午4時許在淡水馬偕醫院宣告不治，享年46歲。傅子純日前才剛從印尼峇里島度假回台，今在家中突然失去呼吸心跳，緊急搭乘救護車送醫急救無效。根據媒體報導指出，經紀公司鳳凰藝能總經理趙善意表示，急救時醫師提到急性血癌，但先前並無任何徵兆，家人也並不知悉。粉絲們相當痛心，第一時間還以為是新戲宣傳，直言無法相信。傅子純出道至今20多年，早期憑藉《新兵日記》一炮而紅，隨後成為民視八點檔的當家演員，在《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》等經典八點檔都有精湛演出。更在《愛的榮耀》中擔綱男主角，飾演溫柔深情的「杜瑞德」，憑藉該角色圈粉無數。傅子純過世後，《新兵日記》中「余班長跟楊海生」的經典片段更讓人眼眶紅。由傅子純飾演的角色「楊海生」，向阿龐飾演的「余班長」真情喊話：「班長，有一些話，我怕我說了，你會覺得肉麻，一定會有人認為我是在巴結你，但是我現在不說，我怕我以後沒機會說了。」「班長，謝謝你，雖然我覺得你很機車，而且你也常處罰我，不過就是你對我嚴格的要求，讓我學到很多東西，其中最重要的是團隊合作。我相信以後的我，一定比以後活得更好、活得更棒。」而「余班長」則板著臉回應：「楊海生，班長也有話要告訴你，在你離開我視線範圍之前，我有一句話要送給你，記住，離開這裡以後，不管你走到哪裡，爬得越高，頭就要越低，班長與你共勉之。」飾演「余班長」的阿龐已年邁50，在2015年被診斷罹患淋巴癌後，歷經辛苦10年抗癌路。而飾演「楊海生」的傅子純今（7）日則突然傳出急性血癌病逝，享年46歲，如今再度回看經典畫面，令人相當不捨。在傳出傅子純過世的噩耗後，眾人回看片段紛紛淚崩：「人生無常，一位標準好演員 」、「是假新聞吧」、「是不是為新戲做準備」 、「小時候大家最熟悉的演員 一路好走 」、「這是我第一次因為藝人過世掉眼淚 」。