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中華職棒中信兄弟今（7）日持續在大本營洲際球場迎戰樂天桃猿，推出土投伍立辰力拚系列賽橫掃，前3局演出9上9下，完美封鎖桃猿打線。不過比賽在進行到4局上時，下起滂沱大雨，導致比賽無法順利進行，最終經過等待與場地勘查，聯盟宣布此役延賽，比賽將保留至6月28日，原場地洲際球場進行，從4局上開打。近期拉出2連勝的兄弟，此役推出伍立辰交手桃曾家輝。伍立辰前3局狀況極佳，演出9上9下，未讓桃猿打線站上壘包；兄弟1局下就展開攻勢，開路先鋒張士綸首打席敲安，但兩出局後發動盜壘失敗，兄弟形成變相3上3下。2局下兄弟攻勢再起，許基宏在兩出局後敲出二壘安打，不過江坤宇未能把握得點圈機會，擊出游擊滾地球出局，兄弟留下得點圈殘壘。3局下張士綸靠著守備失誤上壘，再度發動盜壘，結果又是失敗收場，兄弟第2度變相3上3下。打完前3局，雙方仍是0：0平手，不過比賽進行到4局上時，洲際球場下起大雨，經過等待以及場地勘查，聯盟最終宣佈此役延賽，比賽將保留至6月28日，原場地洲際球場進行，從4局上開打。兄弟本週出賽4場，拿下2勝2敗，近2戰打擊復甦，雖然都是被對手先得分，但投手群踩住煞車，打線則給予適時回應，連續2戰打出逆轉勝。