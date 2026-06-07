中華職棒中信兄弟今（7）日持續在大本營洲際球場迎戰樂天桃猿，推出土投伍立辰力拚系列賽橫掃，前3局演出9上9下，完美封鎖桃猿打線。不過比賽在進行到4局上時，下起滂沱大雨，導致比賽無法順利進行，最終經過等待與場地勘查，聯盟宣布此役延賽，比賽將保留至6月28日，原場地洲際球場進行，從4局上開打。

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伍立辰對桃猿演出9上9下　自家打線錯過得點圈機會

近期拉出2連勝的兄弟，此役推出伍立辰交手桃曾家輝。伍立辰前3局狀況極佳，演出9上9下，未讓桃猿打線站上壘包；兄弟1局下就展開攻勢，開路先鋒張士綸首打席敲安，但兩出局後發動盜壘失敗，兄弟形成變相3上3下。

2局下兄弟攻勢再起，許基宏在兩出局後敲出二壘安打，不過江坤宇未能把握得點圈機會，擊出游擊滾地球出局，兄弟留下得點圈殘壘。3局下張士綸靠著守備失誤上壘，再度發動盜壘，結果又是失敗收場，兄弟第2度變相3上3下。

洲際下起滂沱大雨　比賽延至6月28日原場地舉行

打完前3局，雙方仍是0：0平手，不過比賽進行到4局上時，洲際球場下起大雨，經過等待以及場地勘查，聯盟最終宣佈此役延賽，比賽將保留至6月28日，原場地洲際球場進行，從4局上開打。

兄弟本週出賽4場，拿下2勝2敗，近2戰打擊復甦，雖然都是被對手先得分，但投手群踩住煞車，打線則給予適時回應，連續2戰打出逆轉勝。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...