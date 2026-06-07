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民視當家男星傅子純因急性血癌病逝，享年46歲，長年與他合作的八點檔演員徐千京、曾子益、陳家逵等人紛紛在社群平台悼念，回憶過往在片場相處的點滴，字字句句滿是不捨。曾子益在得知噩耗後震驚發文，感謝傅子純過去對自己的提攜：「子純哥謝謝你，能認識你很開心，在民視第一檔戲的時候你教我很多，你好好休息，阿彌陀佛。」陳家逵也發文表示難以置信，回憶拍攝期間傅子純給予的支持與安定力量，他寫道，子純在片場總是展現穩定與善良，讓身邊演員能減緩焦慮、安心投入角色，「這樣好的人，一定是去天堂了，一路好走RIP。」在《市井豪門》等作品中和傅子純有對手戲的徐千京則透露，她拍攝人生第一檔八點檔作品時，是傅子純一路耐心帶領與照顧：「現在回想起來仍覺得不真實」。徐千京表示，傅子純在片場總是帶著笑容關心所有人，即使只是細節也會幫忙提點，讓新人能更快適應拍攝步調，「彷彿昨天還在片場一起拍戲，今天卻收到這樣令人難以接受的消息。謝謝子純哥曾經給予我的照顧與鼓勵，也謝謝你留給觀眾那麼多精彩而珍貴的作品。願你一路好走，在另一個世界不再有病痛與辛苦，能夠自在地做自己喜歡的事。」