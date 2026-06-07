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中信兄弟當家王牌勝騎士的女兒，近期於一壘側熱情應援影片，在Threads上爆紅，昨日兄弟球團也特別將影片給勝騎士本人看，看著女兒、太太在場邊應援，勝騎士也鐵漢柔情，一度紅了眼眶稱讚真美，並透露女兒原本有點害羞，當初還特別說服她上去跳，結果現在對於應援曲已經很熟悉。勝騎士今年出賽9場拿下5勝1敗，主投61.1局防禦率2.93，每局被上壘率僅1.03、還送出52次三振，是兄弟先發輪值最大支柱，在場上霸氣十足的他，觀看家人場邊應援影片時，也感性地紅了眼眶，除稱讚「這影片真漂亮，謝謝你們的拍攝」之外，還與工作人員分享與女兒的互動。「那時候還要說服她才要上去跳，還要特別說服她，因為她有一點害羞，這個影片真的很漂亮。」隨後勝騎士也謝謝兄弟球團，特別捕捉下這麼珍貴且難得的影片。勝騎士談到家人，也補充說道，全家人對棒球都很有熱情，很執著於喜愛的事物上，「我從小也是這樣被灌輸，不管你在做什麼、或是任何工作，你都應該盡心全力付出，全心去投入才行。」影片於兄弟官方Youtube公開後，百萬象迷看到勝騎士對家人的愛，也紛紛敲碗未來球團可以考慮舉辦家庭日，「兄弟可以辦一個家庭日的主題日，請球員的家人來嗎，真的好有愛」、「爪爪球團幫勝74紀錄了女兒長大的過程 好有家庭的感覺」、「聖騎士眼眶泛淚 我也看了眼眶泛紅」