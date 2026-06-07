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▲行政院海洋委員會舉辦慶祝2026年國家海洋日活動。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲行政院院長卓榮泰致詞。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會於今(7)日，在高雄港16、17號碼頭，舉辦慶祝2026年國家海洋日活動，行政院院長卓榮泰說，國家海洋日要成為國家的主權日，更是國家的安全日、國家的保育日，並向所有守護海洋的人致敬，共同全力捍衛國家主權與海洋權益。行政院海洋委員會慶祝2026年國家海洋日活動，是由行政院院長卓榮泰與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持，有台灣海洋大學海洋生物研究所榮譽講座教授邵廣昭、台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳、成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王浩文、台灣蠻野心足生態協會創會理事長文魯彬、中華鯨豚協會理事長祁偉廉、台達電子文教基金會執行長張楊乾等人與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，2026年國家海洋日活動主要以與海同行想像未來為題，並呼應聯合國2026世界海洋日重新想像(Reimagine)，打破疏離跨界治理，現場規劃海洋保育典範頒獎、登艦參觀、紙風車劇團海洋戲劇展演、海洋遊行及cosplay等複合式活動，藉由多元活動展演，結合海域安全、海洋科學研究及海洋教育文化等多項政策成果，呈現海洋委員會近年來深耕海洋事務的施政成效，也成功拉近國人與海洋的距離。管碧玲說，海洋委員會為了讓海洋融入國人生活，將今年國家海洋日主題定為與海同行想像未來，呼籲國人透過實際參與並關心海洋議題，培養海洋思維與海洋素養，同時投入海洋創新智慧科技，重新思考人類與海洋的關係，創造與海洋共生共榮的永續未來，以推動我國成為真正的海洋國家。行政院院長卓榮泰指出，國家海洋日要成為國家的主權日，更是國家的安全日、國家的保育日，他說，海域安全是國家韌性，期待海保署繼續深化海洋保育及污染防治，行政院也將支持國家海洋研究院推動海洋調查船隊、國家船模實驗室，以及海洋科技營運中心等建置，而我國科技技術已領先全球，成為世界經濟發展的核心，就地緣政治以及印太地區和平穩定而言，我國更是重要的中心點，應面向太平洋，透過海洋走向全世界，成為印太地區和平穩定團結的關鍵力量。管碧玲並表示，國家海洋日活動，規劃海洋保育典範、雲林艦登艦參觀、海洋戲劇表演與遊行及海洋市集等四大活動亮點，期藉由豐富的海洋生活體驗，引領國人從親近海洋、理解海洋，進而達成愛護與珍惜海洋的永續目標。