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因演出《新兵日記》中「楊海生」一角深受觀眾喜愛的男演員傅子純，今（7）日驚傳因罹患急性血癌驟逝，享年46歲。去年他出席高欣欣和李國超婚禮時，他和眾星聊天，提到自己和太太2018結婚後都還沒辦婚禮，他自認真不是個男人，也認為還有機會可以給老婆一個婚禮，話猶在耳邊，但人已遠行。傅子純在螢幕上總是有鋼鐵般的硬漢形象，私底下的他則是個低調、深情的好丈夫。他與圈外人太太自2018年結婚至今，生活幸福甜蜜，卻因生性低調而一直沒有舉辦正式的婚宴。去年，傅子純受邀擔任演藝圈前輩高欣欣與李國超的招待，婚禮現場，同為招待的游安順幽默分享，當初為了說服李國超補辦婚禮圓老婆的夢，曾半開玩笑地放話：「女生若想要個婚宴，你連這點都做不到，真不是男人。」當時站在一旁的傅子純聽到這句話，立刻心有戚戚焉地自嘲：「我真不是男人。」雖然現場眾人隨即一陣虧笑、互相反嗆，氣氛歡樂，但這句玩笑話的背後，其實深深藏著傅子純對太太的愧疚與疼惜。當時的傅子純總覺得來日方長，未來一定還有時間能好好籌備、給攜手相伴的愛妻一場風光的婚禮。怎料命運無情，兇猛的血癌病魔突然襲來，完全不給他實踐諾言的機會，令人鼻酸且無限惋惜。