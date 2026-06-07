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中華職棒富邦悍將投手李東洺今（7）日先發交手統一7-ELEVEN獅，主投6局失1分，奪下本季第7勝，不僅再度並列勝投王，開季9戰7勝也寫下隊史最速紀錄。此役悍將再度化身「愛東洺打線」，加上此役4分，李東洺目前得分援護率為6.97，排在全聯盟（達到規定局數）先發投手首位，悲情指數前2名的洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）、布雷克（Brock Dykxhoorn） 加起來連李東洺的一半都不到。面對昨（6）日打下8分的猛獅打線，李東洺此役主投6局失1分，雖然只被敲出4安，但投出4次四壞球保送，也讓自己在第4局、第6局陷入得點圈危機，不過在危機時刻，李東洺皆及時回神，讓獅隊留下殘壘，最後靠著打線幫忙，奪下本季第7勝，個人開季9戰7勝，寫下隊史最速紀錄。拿下本季第7勝，李東洺與龍隊洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）並列聯盟勝投王，防禦率1.79也爬上第4名。賽後李東洺坦言，此役身體狀況不盡理想，他用「災難」來形容，「所以一開始投球機制、狀況都沒到很好，沒辦法馬上進入狀態。也學習如何在狀態不好時，把先發該吃的局數吃完，這算是今天做得比較好（地方）。」值得一提的是，李東洺本季先發的比賽，隊友經常化身「愛東洺打線」，及時給予火力支援，加上此役，李東洺的得分援護率為6.97，排在全聯盟先發投手首位。有趣的是，目前聯盟悲情指數前2名分別是中信兄弟羅戈（援護率1.23）、統一獅布雷克（援護率1.7），2人加起來連李東洺的一半都不到。中信兄弟羅戈（援護率1.23）統一獅布雷克（援護率1.7）味全龍鋼龍（援護率1.92）