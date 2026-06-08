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美股與台指期夜盤重挫，讓全台股迷非常關心今（8）日股市開盤現況，而只要投資什麼、什麼就會賠錢的「反指標女神」巴逆逆，也透露自己已經賠掉一隻勞力士（二手價約73-92萬），打算在今日開盤後就來去睡公園，自嘲說：「不准跟我搶位置！」巴逆逆日前在社群上傳影片並寫下，「我先預約好遊戲器材區域了！不准跟我搶位置！」只見她在得知台股夜盤崩盤後，就開始練習同樣的「伸手」動作，只為了在今日股票慘賠、只能睡公園的時候，有辦法請求路人施捨。巴逆逆貼文曝光後，也掀起許多股迷留言，「8zz說會崩就代表，各位準備ALLIN」、「請幫我留個位置，等等很難搶位置」、「禮拜一來公園，我分點吃的」、「你都2.3間房了，不要跟大家搶公園好嗎」、「要找可以遮風避雨的地方，下個禮拜會連下一個禮拜的雨。」投資系巴逆逆（8ZZ）被網友封為「反指標女神」，因為過去她買什麼一定會暴跌，讓許多股民都擔心會跟她買到同一檔股票，不過也有許多經濟狀況沒有很寬裕的網友，會到她貼文的留言區許願，「妳可以去買台積電嗎」、「謝女神，欣興、南電、景碩，我一直找不到機會上車，終於等到機會了」等，因此每次公開持股動向都會吸引許多關注。