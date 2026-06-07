韓國總統李在明（8）日將迎來執政第二週年，今宣布正式提名韓國中小企業暨新創事業部長韓聖淑出任下一任國務總理。韓聖淑出身科技業，曾任科技記者、NAVER執行長，出任總理預計將聚焦人工智慧（AI）轉型，也代表李在明在內閣施政上扮演更直接的角色。
執政第2年換總理 聚焦AI轉型
綜合韓聯社、韓國時報報導，李在明總統目前正迎來執政第二年，其間一直物色繼現任總理金民錫之後統領內閣的新任總理人選，以加快推進「通過大轉型實現大步飛躍」的施政願景，並最終提名韓聖淑出任。
總統府秘書室室長姜勳植今正式宣佈這項任命，並介紹韓聖淑將以擔任資訊技術（IT）企業代表和韓國中小企業暨新創事業部長的豐厚經驗為基礎，順利完成AI大轉型的時代課題，並推動國家發展。在同時面臨AI創新和全球複合危機的國家戰略大轉型期，她是可肩負各方發展和民生重任的最佳人選。
曾任科技業高層 轉任部長好評多
韓聖淑出生於1967年，職業生涯曾擔IT專業刊物的記者，1997年以創始成員身份加入入口網站Empas；隨後進入NHN與南韓門戶網站巨頭NAVER擔任一系列領導職務，包括搜尋業務本部長及服務本部長，2017年正式升任代表理事（CEO），成為NAVER歷史上首位女性CEO，2022年卸任CEO後轉任NAVER歐洲業務發展負責人，2025年退休後擔任公司顧問。
韓聖淑在NAVER期間領導的「花計畫」（Project Flower）備受肯定，這項計畫旨在支援小型企業主與內容創作者，被認為促成小型商家數位轉型、強化韓國的平台型商業生態系。
李在明政府成立後，韓聖淑出任中小企業暨新創事業部長，在一線指揮以中小企業、工商個體戶為中心的民生政策，在其任內，她強調速度、成果以及與前線企業的互動，幫助中小企業達成了創紀錄的高額出口成果，並在強化韓國新創生態系統方面繳出了實質成績。
韓聖淑非傳統政客 李在明意在親掌國政
明知大學政治學系教授申烈（Shin Yul，音譯）分析，提名韓聖淑出任總理，代表李在明意圖對國政運作實施更強大主導權的訊號，「韓聖淑部長並非擁有長期政治生涯的傳統政客。這表明總統意圖在國政管理中扮演更直接的角色，並將自己置於政策制定的最前線。這次的提名，完全可以被視為這種政治決心的具體表現。」
如順利獲國會批准，現年59歲的韓聖淑將成為韓國史上第2位女性國務總理。首位女性總理為韓明淑，她在2006至2007年盧武鉉執政時期擔任該職。
對於韓聖淑是否因女性身分獲選，姜勳植回應，政府的人事決定全看能力與才幹，「如果你要問為何選擇女性，我認為2026年了，不適合問這種問題」。
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綜合韓聯社、韓國時報報導，李在明總統目前正迎來執政第二年，其間一直物色繼現任總理金民錫之後統領內閣的新任總理人選，以加快推進「通過大轉型實現大步飛躍」的施政願景，並最終提名韓聖淑出任。
總統府秘書室室長姜勳植今正式宣佈這項任命，並介紹韓聖淑將以擔任資訊技術（IT）企業代表和韓國中小企業暨新創事業部長的豐厚經驗為基礎，順利完成AI大轉型的時代課題，並推動國家發展。在同時面臨AI創新和全球複合危機的國家戰略大轉型期，她是可肩負各方發展和民生重任的最佳人選。
曾任科技業高層 轉任部長好評多
韓聖淑出生於1967年，職業生涯曾擔IT專業刊物的記者，1997年以創始成員身份加入入口網站Empas；隨後進入NHN與南韓門戶網站巨頭NAVER擔任一系列領導職務，包括搜尋業務本部長及服務本部長，2017年正式升任代表理事（CEO），成為NAVER歷史上首位女性CEO，2022年卸任CEO後轉任NAVER歐洲業務發展負責人，2025年退休後擔任公司顧問。
韓聖淑在NAVER期間領導的「花計畫」（Project Flower）備受肯定，這項計畫旨在支援小型企業主與內容創作者，被認為促成小型商家數位轉型、強化韓國的平台型商業生態系。
李在明政府成立後，韓聖淑出任中小企業暨新創事業部長，在一線指揮以中小企業、工商個體戶為中心的民生政策，在其任內，她強調速度、成果以及與前線企業的互動，幫助中小企業達成了創紀錄的高額出口成果，並在強化韓國新創生態系統方面繳出了實質成績。
韓聖淑非傳統政客 李在明意在親掌國政
明知大學政治學系教授申烈（Shin Yul，音譯）分析，提名韓聖淑出任總理，代表李在明意圖對國政運作實施更強大主導權的訊號，「韓聖淑部長並非擁有長期政治生涯的傳統政客。這表明總統意圖在國政管理中扮演更直接的角色，並將自己置於政策制定的最前線。這次的提名，完全可以被視為這種政治決心的具體表現。」
如順利獲國會批准，現年59歲的韓聖淑將成為韓國史上第2位女性國務總理。首位女性總理為韓明淑，她在2006至2007年盧武鉉執政時期擔任該職。
對於韓聖淑是否因女性身分獲選，姜勳植回應，政府的人事決定全看能力與才幹，「如果你要問為何選擇女性，我認為2026年了，不適合問這種問題」。