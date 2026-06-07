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▲傅子純（前排左3）今日傳出因急性血癌驟逝，眾星去年聖誕節才剛在他和太太的新家聚會，現在當時的合照成為永恆的回憶。（圖／翻攝自兵家綺臉書）

台灣男星傅子純今（7）日驚傳噩耗，因急性血癌驟逝，享年46歲，突如其來的死訊震驚各界。與他私交甚篤的本土劇女星兵家綺，在接獲消息後第一時間奔赴加護病房（ICU），陪伴多年好友走完人生最後一段路。面對摯友的驟逝，她忍不住在社群平台上悲痛發聲：「你跟我們開的玩笑太大了。」兵家綺表示：「你跟我們開太大的玩笑了，為什麼不能再堅持一下呢？我到現在還是無法接受，現在除了痛～還是痛！」字字句句滿是撕心裂肺的痛楚。看著昔日並肩奮鬥的戰友，她只能強忍悲傷，向好友沉重告別：「你安心的走吧，姊會陪你走最後一段路。」傅子純的離世之所以讓身邊好友如此難以置信，是因為正值壯年的他平時身體相當硬朗。就在去年聖誕節期間，傅子純才剛開心換新房，眾多演藝圈老友包括方馨、兵家綺、李國超等人，都還興高采烈地齊聚一堂，前往他的新家參與入厝趴替。當時大夥兒趁著戲劇下檔、好友生日，貼心地一同聚會慶祝，並在客廳裡歡樂地觀賞婚宴花絮，每個人都被花絮和照片笑翻。照片中的傅子純氣色紅潤、笑容燦爛，怎料才半年的時間，當時定格在相框裡的溫馨合照，如今成了老友們心中最珍貴、也最令人痛心的最後追憶。