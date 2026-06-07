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隨著AI熱潮帶動台股屢創新高，市場波動也明顯加劇，加上全球地緣政治風險升溫，金融市場不確定性持續攀升。在此環境下，臺灣期貨交易所提供的期貨與選擇權商品，成為投資人進行避險及提升資金運用效率的重要工具。為協助交易人掌握期貨市場最新制度與商品發展，期交所將於6月9日至26日巡迴臺北、臺中、高雄及新竹等地，舉辦6場「商品及制度調整宣導說明會」，介紹近期重要制度優化措施及市場應用。期交所表示，本次說明會將聚焦兩項重要制度調整。首先為「調整股票期貨千元以上最小升降單位」，將原本適用於千元以上股票期貨的1元最小升降單位，擴大適用至500元以上、未滿2,500元的股票期貨，藉此縮小高價股期貨報價價差、降低交易成本，進一步提升市場交易效率。其次為「國外ETF期貨及選擇權改採三階段漲跌幅機制」，將國外成分證券ETF期貨及選擇權納入三階段漲跌幅制度，提供更細緻的價格穩定機制與風險控管措施，強化市場運作韌性。此外，期交所規劃於7月推出「期權全攻略與自動化建構」系列課程，內容涵蓋期貨與選擇權基礎知識、進階交易策略及實務應用。課程除解析夜盤交易機制與風險管理重點外，也將介紹技術面、籌碼面分析及自動化交易策略建構，協助交易人從商品特性、交易邏輯到策略執行建立完整投資架構，提升市場應變能力與交易效率。