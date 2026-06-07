我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關於A-Lin（左3）今晚擔任頑童演唱會來賓的原因，主要是因為她每次在頑童慶功宴的時候都有到，她也承認，每次自己都賴著不走。（圖／本色音樂提供）

嘻哈天團頑童MJ116《OGS》巡迴演唱會，今（7）日唱回高雄巨蛋，現場進行到一半，高雄在地正港辣台妹、天后A-Lin竟穿著一身火辣的豹紋大衣搭配白色性感小洋裝驚喜登台，讓瘦子當場看傻眼直呼「太性感了吧」。幽默的A-Lin隨即逗趣自爆：「其實我剛剛在旁邊的百貨公司逛街啦！平常逛街我都穿這樣沒錯，聽到頑童歌聲才特地走過來祝賀！」身為今年金曲獎主持人的 A-Lin，遇上今年入圍金曲三項大獎的頑童，在全場觀眾瘋狂大喊「辣台妹」的歡呼聲中，興奮地在台上轉圈，大秀完美曲線。既然迎來天生歌姬，頑童現場立刻幫在地老鄉謀福利，大喊：「來都來了，不可能不唱一首自己的歌吧！」A-Lin隨即帶來經典神曲〈失戀無罪〉，嘻哈派對瞬間變成萬人KTV大合唱，場面相當壯觀。這幕讓瘦子當場驚訝直呼：「我沒有想像過在我們演唱會會有這個畫面！」不料 A-Lin 下秒立刻吐槽：「但是剛剛只有我一個人在唱誒！」嚇得瘦子趕緊解釋，是怕自己唱不好，會打擾到歌后的完美演出。聊到促成這次合作的緣由，瘦子爆料每次高雄演唱會的慶功宴 A-Lin都有出席。A-Lin 則調皮自爆，自己每次都賴在慶功宴不走，就是為了「死守」頑童找她當嘉賓的機會。好不容易登台的她更意猶未竟，主動加碼對著後台大喊：「不可能這麼快要我走，導演快點把我升上去，我要多唱幾首。」最後在〈Spotlight〉的歌聲中，A-Lin 盡情與小春、大淵貼身熱舞，將全場氣氛炒到最高點。頑童《OGS》演唱會下週12日、13日、14日，將繼續在高雄巨蛋開唱。