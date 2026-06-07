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富邦悍將今（7）日於統一獅在大巨蛋交手，四局下富邦悍將2：1領先、被攻佔一三壘時，三壘手王念好處理一顆小飛球時上演反跑滑壘接殺的神級美技，隨後更用雷射肩雙殺一壘跑者潘傑楷，讓後者下場後氣到拿手套砸向大巨蛋柱子，富邦悍將球迷則高喊：「重播100次也看不過癮。」富邦悍將本場4：1贏球，擔任三壘手的王念好打第三棒，4打數出現1安打、1打點，守備端更在四局下上演美技，為球隊守住領先。事發於四局下，先發投手李東洺先對陳傑憲投出四壞球保送、再被潘傑楷打出一壘安打，形成無人出局、一三壘有人局面，下一棒林子豪敲出三壘與左外野中間小飛球，只見王念好背對衝刺後滑壘接下這顆小飛球，隨後再從左外野助跑長傳至一壘形成雙殺，大巨蛋全場歡聲雷動，後續李東洺回穩解決陳重羽，該局無失分收場。王念好貴為2023年富邦悍將首輪新秀，前幾年打擊尚未兌現、守備穩定性也多次被教練團質疑，但今年一口氣將打擊提升到中職平均以上成績，守備端雖然出現5次失誤，但也有不少精采好球，本場關鍵美技更讓球隊直接守下該局，讓邦迷大讚真的太誇張，「現場看真的超爽」、「終於可以驕傲的說 這是我們的三壘手」、「這球接傳都超帥！」