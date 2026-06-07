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▲李國超不捨悼念演藝圈後輩傅子純驟逝，行文哀悼。（圖／翻攝自李國超臉書）

本土劇男星傅子純今（7）日因急性血癌驟逝，享年46歲。突如其來的消息，讓無數影迷心碎，更讓演藝圈眾多好友一時間無法接受。與他相識20年的資深演員李國超，在接獲太太高欣欣顫抖傳來的惡耗後，也在社群平台上寫下長文，悲痛直呼：「你才來參加我的婚禮，這突然的惡耗怎叫大家接受！」李國超讚昔日小老弟：笑得爽朗又善良李國超與傅子純的緣分極深，早在2006年合作華視經典電視劇《情人看招》時就已相識。李國超回憶，當時的傅子純還是個剛入行、青澀的演藝圈新人，一路上他看著傅子純不斷成長、蛻變，直到後來在民視八點檔等大螢幕上創下無數亮眼成績，大家都替他感到開心。在李國超眼中，傅子純私底下完全沒有大牌明星的架子，始終是那個溫暖的後輩。李國超痛心寫道：「你總是那麼有禮貌！笑的爽朗！酒量好！心地又善良！哎！我只能說天忌英才呀！」字裡行間一連寫下了三次「捨不得」。讓李國超最無法釋懷的是，命運竟然如此捉弄人。去年底大夥兒才剛開開心心地齊聚一堂，去恭賀傅子純的新居落成；不久前，傅子純更熱情現身李國超與高欣欣的婚禮現場，擔任招待。昔日滿懷笑容在現場送上祝福的好兄弟，如今竟在轉眼間離開大家，李國超只能強忍淚水沉重送別：「親愛的子純……你一路走好！記得繼續保佑你最愛的家人！」